新北烏龍罰單多 議員黃心華倡修正獎懲制度

新北市議員黃心華認為新北市烏龍單多、申訴成功率高。（記者許倬勛翻攝）

2023/05/25 21:48

〔記者許倬勛／新北報導〕交通罰單誤開、誤罰惹民怨，新北市去年開出397萬餘件交通違規，成功撤銷約1萬2千餘件，市議員黃心華認為申訴成功率頗高，呼籲警方在裁定審核時，就該排除有疑慮或模糊的案件，避免引起民怨，另修正現行獎懲制度也可鼓勵員警提升開單謹慎度；新北警察局長廖訓誠允諾會納入議員建議，並要求員警開單準確率，讓行政品質可以更優化。

根據新北市府交通裁決處統計，去年違規件數共397萬3475件，申訴件數7萬7330件，經審核後，確屬員警製單舉發錯誤，進而撤銷件數為1萬2335件，申訴成功率16%；另依新北警方統計，警方開出錯誤單（俗稱「烏龍單」）的原因，大多為違規項目與事實不符，或是看錯車號、車種等。

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黃心華說，將近4百萬件的紅單，幾乎是每位市民都被開一張罰單，不少人被開單都是摸摸鼻子、未深究原因，但他也接獲不少陳情，認為罰單的認定標準模糊不清，依照交裁處數據，平均申訴6件有一件成功，不管錯誤率多低，站在民眾立場都會感到困擾。

黃心華認為，申訴成功率高達16％與警方的審核、獎懲制度有關，依照警政署規定，取締開單經審核1百件可記1支嘉獎，但要累計300件才會有第2件嘉獎，而有疏失者則記一支申誡，獎懲失衡下可能造成員警未能「精準開單」，他認為應提升獎勵，讓員警辛勞能獲得對等回報，或許也能降低申訴錯誤率。

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