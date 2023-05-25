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    首頁　>　社會

    天道盟成員搞「得來速」 竟在透天厝公然賣毒菸

    胡嫌利用透天厝窗戶當「得來速」，買家在窗口一手交錢、一手交貨。（圖由警方提供）

    胡嫌利用透天厝窗戶當「得來速」，買家在窗口一手交錢、一手交貨。（圖由警方提供）

    2023/05/25 14:17

    〔記者許國楨／台中報導〕販毒集團利用製毒後邊角料，隨意添加其他成分製成新興毒品「彩虹菸」，天道盟太陽會胡姓成員看準低成本、高利潤，竟承租透天民宅做為販毒據點，除指揮小弟宅配到指定地點，還利用民宅窗口做「得來速」服務，讓毒蟲直接交易取貨，案經警方循線查獲，檢方近日偵結起訴。

    台中市警局刑警大隊偵八隊日前接獲情資，新竹縣湖口地區1處透天民宅有從事販毒情事，經長期跟蒐其犯罪事證，並深入追查發現，該處所是以26歲胡姓男子為首，也是由天道盟太陽會成員胡男承租該透天厝為據點，指揮旗下數名不良成員組成販毒集團，專賣新興毒品「彩虹菸」牟利。

    而該集團販毒的方式，除由胡男指揮小弟擔任「小蜜蜂」四處販售或宅配毒品外，更明目張膽在租屋處以「得來速」方式，讓買家在窗口一手交錢、一手交貨直接交易，1根彩虹菸價錢300至400元，整包（18根）5000元，且生意絡繹不絕，車輛進出相當頻繁，都是直接在窗口快速完成交易，從中牟取可觀的不法暴利。

    偵八隊長曾朝顯今天說，案經蒐證完備，今年1月收網行動，當場逮捕胡嫌及成員共7名犯嫌到案，查扣三級毒品彩虹菸17包（共473公克）、分裝袋1批、點鈔機2台及246萬餘元等贓證物，訊後全案移送新竹地檢署偵辦，胡男及另5名共犯聲押獲准，而案經檢察官偵結後，近日依組織犯罪條例及毒品罪嫌起訴。

    台中市刑大同時呼籲，彩虹菸內含K他命、安非他命、搖頭丸、卡西酮、一粒眠、FM2等毒品，吸食這類混搭毒品，容易產生心臟衰竭、膀胱功能失常、時空認知扭曲、幻覺、暴力自殘等副作用，民眾勿輕易嘗試，以免陷入毒品危害之中。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣的贓證物。（圖由警方提供）

    警方查扣的贓證物。（圖由警方提供）

    警方查扣的彩虹菸。（圖由警方提供）

    警方查扣的彩虹菸。（圖由警方提供）

    警方逮捕胡姓主嫌。（圖由警方提供）

    警方逮捕胡姓主嫌。（圖由警方提供）

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