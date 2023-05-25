三重弘仁會據點被控長期開趴擾鄰還推倒住戶恐嚇 警下滅會令掃蕩

新北市三重創世紀娛樂為竹聯幫弘仁會據點，被住戶指控長期開趴擾鄰，還推倒、恐嚇住戶，行徑囂張，警方搜索、強力掃蕩消滅，將黑幫趕出社區；圖為警方搜索掃盪。（記者吳仁捷翻攝）

2023/05/25 14:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重一處竹聯幫弘仁會據點被住戶指控幫眾長期凌晨開趴，低頻噪音讓住戶難以入眠，錢女到該戶理論時，遭幫眾推倒腦震盪、罵三字經及包圍恐嚇，行徑囂張，錢女求助無門投訴警方；三重警方獲報，列為重點掃蕩，下達滅會令、也強力搜索，目前實施強力臨檢、路檢守望，轄區重陽派出所與主委、保全建有聯繫窗口，全力打擊黑幫、維護市民安全。

據了解，這處被投訴的黑幫據點為「創世紀娛樂有限公司」，對外以弘仁會三蘆組自居，2021年12月曾因被查抄的「創世紀博奕網」，三名金主小宇、咕咕及一輪因上千萬資金分配不均反目，雙方互嗆；咕咕、一輪的打手戴瑋群，12月4日凌晨撂人砸毀三重的創世紀大門落地窗，不到兩小時，與小宇交好的廿二歲角頭許育誠派江姓手下到戴嫌位於五股花店嗆聲，反遭屋內槍手開槍擊中車身，許男聞訊趕到花店連開5槍；隔日凌晨戴男在板橋的開發公司也遭連開5槍等連環槍擊。

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今年土城連環槍擊之際，創世紀幕後負責人、弘仁會三蘆組長飯窪大輔，綽號樂樂的大哥，不滿華山幫幫眾囂張對鯨魚林京履座車連開15槍，也在創世紀門口掛滿氣球，挑釁華山幫有本事來開槍，引起三重警方高度關切、守望加強防範。

據了解，錢姓女住戶也是現任主委，她哽咽指控，因出入創世紀、招待所的份子複雜，住戶凌晨長期忍受吵雜、叫囂，直到二月間，她因治喪心力交瘁，上門質問，但對方三名幫眾衝出，一人直接推倒她，另一人幹譙三字經，最後衝出的人手持棍棒，嗆聲我們是現在最大的弘仁會，行徑囂張，她事後驗出輕微腦震盪。

錢女指控，弘仁會份子行徑囂張到極點，住戶深受其害，質疑沒有人、任何法律可以幫社區，她直到辦好長輩喪事、與社區管委會、律師討論後，日前才報案。

三重警分局偵查隊長蔡志惟表示，創世紀娛樂公司前年底因債務糾紛遭人毀損門玻璃後，警方已列為重點掃蕩目標，實施強力臨檢及路檢守望，該公司已拆卸招牌，警方獲報，也於今年4月27日針對該處所聲請搜索票搜索，而樂樂等幫眾目前鮮少在此出入，已積欠兩個月房租，警方現階段以強力站崗手段壓制黑幫氣焰。

另一方面，重陽派出所長陳協村與主委、房東密切聯繫，提供法律意見，協助與創世紀處理後續租屋問題，將黑幫趕出社區。

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