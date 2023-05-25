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    高雄兒虐重症機構驚傳虐童 陳其邁︰絕不寬貸

    全國首創公立照護重症兒虐機構傳出男童受虐。（資料照）

    全國首創公立照護重症兒虐機構傳出男童受虐。（資料照）

    2023/05/25 12:37

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市某市立醫院附設重大兒虐致重度身心障礙孩童的長照機構，竟然傳出護理師虐童事件！市長陳其邁今天強調，任何虐童案件絕不寬貸，會進行懲處及調查。

    高雄市某市立醫院附設重大兒虐致重度身心障礙孩童的長照機構，傳出一名10歲孩童全身有多處不明傷痕，經社會局調查，由醫院內監視器發現護理師及照護員，有數次拍打孩童臉部的行為，認定2名行為人已違反兒少法，將依法嚴懲6萬至60萬元。

    對此，國民黨議員邱于軒透露，她服務處昨天才協助調解4個孩子遭到不當管教的案件，結果又爆出這個虐童新聞，重點是集體虐童的「市立」醫院，是衛生局長黃志中轄下的醫院，她質疑高雄是「兒虐之都」?

    邱于軒強調，每次她在議會疾呼建議要成立兒虐不當管教的跨局處小組時，從沒得到市府的正面回應，但高雄市的案件卻層出不窮。

    對此，高雄市長陳其邁上午受訪時說，本案發生後，社會局檢視相關證據後，衛生局針對該護理師祭出停業4個月處分，市立醫院召開人審會，開除該護理師；照護員也已離職。

    他指出，本案社會局主動通報與調查，發現確實有多次拍打孩童的證據，已聯繫檢察官深入調查釐清 ；另對於機構負責人，也進行行政懲處。

    陳其邁強調，針對任何虐童案件，絕不寬貸，會進行懲處及調查。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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