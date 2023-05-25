「美體小舖」創辦人送命 醫美診所2密醫判刑

美體小舖台灣區創辦人黃慧娟（左）。（資料照）

2023/05/25 11:01

〔記者張文川／台北報導〕「美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟前年7月到「法漾診所」接受醫學美容療程，卻在廁所昏迷，送醫搶救2個月後過世，台北地檢署查出法漾診所傅姓負責人、林姓護理師沒有醫師執照，卻從事密醫行為，為病患施打玻尿酸、埋線等侵入性醫美療程，去年12月依違反醫師法罪嫌起訴2人；台北地方法院今判傅、林各2年8月、2年6月徒刑，另各有3月偽造文書罪可易科罰金之刑。可上訴。

黃慧娟的兒子另提民事訴訟，向2人求償500萬元，北院本月22日判2人應連帶賠償371萬餘元。

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2021年7月23日，黃慧娟赴法漾診所接受美容療程，突然昏迷倒地，經急送馬偕醫院搶救後，一度恢復生命徵象，但仍陷入昏迷，直到同年9月30日不幸離世。黃女兒子質疑母親死亡與診所醫美療程有關，提告診所人員涉過失致死罪。

台北地檢署根據法醫相驗結果，認為黃女死因是心臟結構問題，造成心因性休克，屬自然死亡，難以證明黃慧娟因接受侵入性醫美治療而昏迷，去年2月將傅、林處分不起訴。

黃女兒子聲請再議，高檢署發回北檢續查，北檢查出傅、林2人皆沒有醫師執照，卻違反醫師法規定，無照對病患執行侵入性醫美療程，事後還在治療紀錄上造假，寫上「臉部保濕」、「臉部保養」等不實療程。

檢方勘查2人經手過的相關療程紀錄，查出2020年3月至2021年8月間，2人曾對黃慧娟和另一位林女施打玻尿酸、埋線等諸多須有醫師執照才可執行的侵入性醫美療程，依違反醫師法起訴2人。案經北院審理，今天宣判。

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