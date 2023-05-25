一起山難救助通報...…瓦解家族式山老鼠盜伐集團

鄭姓主嫌吸收親友共組盜伐集團，涉盜伐大觀霧地區臺灣扁柏、肖楠、紅檜等珍貴林木，市價超過200萬元。（圖由警方提供）

2023/05/25 09:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹縣政府消防局於通報山難救助，現場發現遺留背架及繩索，形跡可疑案情不單純。案經保七總隊第五大隊會同林務局新竹林管處及警方調查後，疑有盜伐情事，經組專案小組8個月追查一舉緝捕到案，發現鄭姓主嫌吸收親友共組盜伐集團，涉盜伐大觀霧地區台灣扁柏、肖楠、紅檜等珍貴林木，市價超過200萬元。

此案由保七總隊第五大隊報請新竹地方檢察署檢察官葉子誠指揮林務局新竹林區管理處、新竹縣政府警察局橫山、竹東分局、台中市政府警察局和平分局及移民署苗栗專勤隊共同組成專案小組，經過8個多月的調查及現場勘查，於今年2月16日起至5月上旬，在新竹縣尖石鄉、竹東鎮、竹北市及關西鎮等地兵分10餘處所執行搜索、拘提行動，動員近百餘名警力、20 餘名林務人員，查獲以鄭姓為首等12人之盜伐犯罪集團。

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警方調查發現，鄭姓主嫌覬覦大觀霧地區珍貴林木，吸收親友共組盜伐集團，集團分工有盜伐組、搬運組、把風組（小蜜蜂），渠等在山區國有林班地內竊取檜木樹瘤，最後再由鄭嫌等人將所竊得之樹瘤運至新竹縣竹北許姓及關西陳姓犯嫌收贓處販售牟利，每次獲利數萬至十餘萬元不等，儼然是家族式之盜伐集團。

警方調查，該盜伐集團涉嫌盜伐大觀霧地區珍貴林木，計查扣台灣扁柏、肖楠、紅檜等樹瘤24塊、木藝品（共計617公斤）、鏈鋸及載運車輛等贓證物，估計市價超過新台幣2佰餘萬元。全案經蒐證調查完畢後，於23日將鄭嫌等12人依涉嫌組織犯罪防制條例、森林法、竊盜及贓物等罪嫌移送新竹地檢署；檢察官偵訊後，對鄭姓主嫌等3人聲請羈押獲准。

保七警方表示，森林法在修正後盜伐者最重將面臨1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以上2000萬元罰金，盜伐貴重木者，更加重其刑至2分之1，不法分子切莫心存僥倖；民眾如發現有破壞山林等不法行為，應勇於向警方提供情資，撥打110專線或0800-000930報案，共同維護台灣珍貴的森林自然資源。

鄭姓主嫌吸收親友共組盜伐集團，涉盜伐大觀霧地區臺灣扁柏、肖楠、紅檜等珍貴林木，市價超過200萬元。（圖由警方提供）

鄭姓主嫌吸收親友共組盜伐集團，涉盜伐大觀霧地區臺灣扁柏、肖楠、紅檜等珍貴林木，市價超過200萬元。（圖由警方提供）

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