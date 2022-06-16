阿里山盜伐！父子檔組台越山老鼠集團 10人被起訴

遭盜伐的林木。（資料照，保七總隊提供）

2022/06/16 20:09

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉豐山村民葉敘佑與兒子葉佳政與友人、越南籍逃逸移工共組山老鼠集團，多次利用自製台車從阿里山林業鐵路支線眠月線載運盜伐林木，持通行證從阿里山國家森林遊樂區運走，嘉義地檢署今天偵結，依違反森林法起訴葉姓父子等犯罪集團成員共10人。

檢警調查，葉敘佑（55歲）、葉佳政（22歲）父子與有詐欺、竊盜、違反森林法等前科的陳宗瑋、陳坤旺等人計畫盜伐、竊取林木，由陳宗瑋召募胡文團等3名越南籍逃逸移工盜伐、銷贓，葉佳政負責帶工人上山盜伐、搬運及接運盜伐工人下山。

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山老鼠集團去年9月開始盜伐，葉佳政等人載著簡易台車器材，徒步經眠月線下切大崩壁抵達盜伐現場，再背負木材藏放在眠月線旁草叢，擇日以車運到阿里山閣停車場旁。葉佳政持有通行證，趁管制哨保全員疏於注意，載運盜伐木材從阿里山森林遊樂區第一管制哨及大門離開，至去年12月之間，分批將林木載運下山。後來在阿里山公路被警方攔檢查獲。

葉敘佑去年10月因違反森林法案件被判刑1年2個月，併科罰金129萬8600元，緩刑4年，葉佳政同案被判刑1年7個月，併科罰金200萬元，現由台南高分院審理。

警方執行滅鼠專案，查獲阿里山豐山村葉姓父子涉組山老鼠集團盜伐林木。（資料照，保七總隊提供）

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