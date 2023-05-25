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    首頁　>　社會

    新北板橋文化路地基淘空下陷 臭氣偵測非瓦斯

    2023/05/25 02:36

    〔中央社〕新北市板橋區公所今天凌晨表示，文化路二段182巷道路下陷約10至15公分，警消封鎖戒護，公所並搶救灌漿防止災害擴大。怪手開挖積極尋找原因，現場經偵測，臭氣並非瓦斯味。

    新北消防局表示，24晚間近9時許接獲報案，文化路二段182巷，位於江子翠地區、新北市議會附近的一條巷弄週邊道路，發生道路下陷，影響道路範圍長、寬都大約4公尺。

    消防局說，之前傳出坑洞深約5公尺是誤報，經現場查證，地基下陷約10至15公分；板橋區長陳奇正今天凌晨告訴中央社記者，災害並非誤傳的5公尺深，下陷約15公分深。

    新北消防局表示，消防人員與車輛到場警戒，警方在現場管制交通，封閉部分車道，但不影響交通，也無人員傷亡。消防局長李清安也到場關心與指揮。

    陳奇正說，據報後，緊急調派機具由廠商開挖灌漿回填，穩住地基避免災害擴大，新北市土木技師公會賴建宏也到場協助，等穩住災情後，會先將道路復舊。

    有網友在臉書（Facebook）「爆料公社」社團分享這起事故的照片，道路下陷的旁邊剛好有一處建築工地，網友議論表示「好可怕」、「馬路凹下去」、「現場有圍起來表示已有注意到」。

    至於道路下陷原因，是否建築工地地下水滲水，造成地基被掏空；陳奇正說，需進一步檢視周邊工地施工廠商的施工計畫與施工紀錄；至凌晨1時30分，現場仍持續開挖，尚未找到地基下陷的原因。

    民主進步黨籍市議員黃淑君說，現場有瓦斯外洩狀況，已要求相關單位儘快確認原因並排除，避免災害發生。

    陳奇正與消防局都說，瓦斯公司到場時，剛開始有聞到非常輕微的味道，現場開挖後已無氣味，偵測也無瓦斯。至於是沼氣味道或瓦斯味道，今天上午會派員再到現場偵測，若有發現瓦斯洩漏會處理。（編輯：陳正健 ）1120525

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