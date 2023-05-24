手碰女兵胸數秒挨告性騷 男上校二審賠15萬元換緩刑

台南陸軍航空特戰指揮部飛行訓練部的男上校軍官被控涉對一名女兵觸胸性騷擾，二審判上校四月徒刑、緩刑二年，但需接受保護管束與法治課程。示意圖，照中人物與本案無關。（資料照）

2023/05/24 16:33

〔記者王俊忠／台南報導〕先前任職在台南陸軍航空特戰指揮部飛訓部的上校男軍官，被控在2020年9月29日上午為阻擋1位女兵跑到戶外停機坪，伸右手搭女兵左上胸幾秒，手再沿女兵上胸滑行收回，碰觸女兵胸部，讓女兵感到很不舒服、控告上校涉性騷擾。一審判上校4月徒刑；上訴二審後，上校雖否認犯行、但賠15萬元給女兵，女兵同意不追究刑責，高等法院台南分院判上校緩刑2年定讞。

台南高分院合議庭並說，二審刑度維持一審4月徒刑、得易科罰金，因有女兵諒解，才給上校緩刑自新機會；但為讓男上校深切記取教訓、建立正確法治觀念，在緩刑期間須交付保護管束，同時上校也要在判決確定日起1年內，接受3小時法治教育課程。

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判決指出，2020年9月29日上午10點，陸軍航空特戰指揮部飛訓部有參訪活動，同日上午9點半許，陸軍航特指揮部1位長官到停機坪合影場地預檢，時任飛訓部的男上校政戰主任與飛訓部1位中尉輔導長陪同預檢，因負責攝影的女兵尚未到場，中尉輔導長打電話給在禮堂待命的飛訓部中校科長，請科長通知同在禮堂待命的女兵到停機坪場地預檢。

女兵接獲指令後於9點35分許帶相機往戶外停機坪跑去，原在停機坪的男上校與中尉輔導長一起要走進禮堂時，在禮堂門口遇到往停機坪跑去的女兵，男上校突萌性騷擾意圖、乘女兵跑步不及防備之際，突然伸右手攔阻女兵、並說不必過去了，上校把右手緊貼在女兵左上胸處，停留約2、3秒後，再慢慢沿女兵上胸滑行、抽回右手。此舉讓女兵覺得上校故意施力碰觸胸部性騷擾。

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