手碰女兵胸數秒挨告性騷 男上校二審賠15萬元換緩刑
2023/05/24 16:33
〔記者王俊忠／台南報導〕先前任職在台南陸軍航空特戰指揮部飛訓部的上校男軍官，被控在2020年9月29日上午為阻擋1位女兵跑到戶外停機坪，伸右手搭女兵左上胸幾秒，手再沿女兵上胸滑行收回，碰觸女兵胸部，讓女兵感到很不舒服、控告上校涉性騷擾。一審判上校4月徒刑；上訴二審後，上校雖否認犯行、但賠15萬元給女兵，女兵同意不追究刑責，高等法院台南分院判上校緩刑2年定讞。
台南高分院合議庭並說，二審刑度維持一審4月徒刑、得易科罰金，因有女兵諒解，才給上校緩刑自新機會；但為讓男上校深切記取教訓、建立正確法治觀念，在緩刑期間須交付保護管束，同時上校也要在判決確定日起1年內，接受3小時法治教育課程。
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判決指出，2020年9月29日上午10點，陸軍航空特戰指揮部飛訓部有參訪活動，同日上午9點半許，陸軍航特指揮部1位長官到停機坪合影場地預檢，時任飛訓部的男上校政戰主任與飛訓部1位中尉輔導長陪同預檢，因負責攝影的女兵尚未到場，中尉輔導長打電話給在禮堂待命的飛訓部中校科長，請科長通知同在禮堂待命的女兵到停機坪場地預檢。
女兵接獲指令後於9點35分許帶相機往戶外停機坪跑去，原在停機坪的男上校與中尉輔導長一起要走進禮堂時，在禮堂門口遇到往停機坪跑去的女兵，男上校突萌性騷擾意圖、乘女兵跑步不及防備之際，突然伸右手攔阻女兵、並說不必過去了，上校把右手緊貼在女兵左上胸處，停留約2、3秒後，再慢慢沿女兵上胸滑行、抽回右手。此舉讓女兵覺得上校故意施力碰觸胸部性騷擾。