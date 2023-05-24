司法院人事調動 張國勳擬調最高行政法院法官、沈揚仁掌台南地院

司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳（右）將調最高行政法院、司法院新聞及法治宣導處處長張永宏（左）將調最高法院。（資料照，記者吳政峰攝）

2023/05/24 12:34

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院人事審議委員會將於6月6日開會，討論司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳調任最高行政法院法官、憲法法庭書記廳廳長許辰舟與新聞及法治宣導處處長張永宏調任最高法院法官、沈揚仁調任台南地院院長等人事案，若無意外，這份名單可望如擬通過，派令定8月底生效。

張國勳為司法官學院33期結業，曾任台北高等行政法院發言人，現任司法院行懲廳廳長，任內大破大立革新，把各地院的行政訴訟庭集中改制到台北、台中、高雄三所高等行政法院內，強化審判品質，同時設計巡迴法庭，減少人民不便；此外，他還推動「智慧財產案件審理法」、「智慧財產及商業法院組織法」、「稅務事件審理法」等重大法案，保護我國核心關鍵技術與國安，保護納稅者合法權益。今年將回審判體系，擬調任最高行政法院法官。

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許辰舟為司法官學院40期結業，擔任高院法官時調行政訴訟及懲戒廳辦事，獲得研究所恩師許宗力賞識，2019年接任大法官書記處（憲法法庭書記廳前身）處長，扛下大法官釋憲會議轉型為憲法法庭的重任，除了繼受原本的法規範審查以外，去年更新增裁判憲法審查業務，每月平均案量高達364.3件，為新制上路前5年均數的7.3倍，案量繁重，至今辦了數十場的言詞辯論與說明會，今年擬調任最高法院法官。

張永宏是司法官學院39期結業，曾任高院刑事庭法官，也曾調司法院刑事廳辦事，2018年轉任律師，2020年獲得許宗力青睞，回鍋司法院接下首任發言人，前年回任法官並續任發言人，去年起兼任司法院首任新宣處處長，負責新聞聯繫發布、行銷國民法官、輿情蒐報回應、新聞傳播規劃、政策宣導、社會多元對話等事務，將調最高法院法官。

沈揚仁為司法官學院第28期結業，曾任台南地方法院法官、行政庭長兼發言人，司法院人事審議委員會委員，台南高分院法官、庭長兼發言人，目前為最高法院法官，也曾任法官協會理事長，將調派南院院長。

人審會6月6日還將討論最高法院法官蔡新毅調懲戒法院法官、基隆地院院長李麗玲調最高法院法官、嘉義地院院長胡文傑調台中高分院庭長、屏東地院院長李淑惠調高雄高分院庭長、苗栗地院院長陳雅玲調基隆地院院長、台東地院院長王漢章調苗栗地院院長、澎湖地院院長李昭彥調屏東地院、金門地院院長陳弘能 調嘉義地院院長、最高行政法院法官陳國成調升庭長等重大人事案。

最高法院法官沈揚仁將調台南地院院長。（資料照）

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