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    警棍擊浩克吞過法辦 傳基層發起「治安消極日」 中壢分局回應了

    網傳基層發起「治安消極日」，中壢警分局回應分局所有幹部跟同仁都是團結一心的，仍會積極維護中壢治安，勇於任事，並不會因為任何單一事件而受到打擊。（記者李容萍攝；本報合成）

    網傳基層發起「治安消極日」，中壢警分局回應分局所有幹部跟同仁都是團結一心的，仍會積極維護中壢治安，勇於任事，並不會因為任何單一事件而受到打擊。（記者李容萍攝；本報合成）

    2023/05/23 21:11

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市朱姓健美教練20日在中壢區長沙路某超商半裸失控吼叫，毀損店內物品，甚至襲警，暴走行徑宛如「綠巨人浩克」，2警負傷將他制伏送醫，其中王姓員警在店外以警棍爆打朱的影片流出，引起社會非議，王員及其直屬長官當天晚上被記過連帶處分，王員也依傷害罪送辦，對此，王員不願為己再多辯，但這處分卻引起基層不滿，有其他派出所的同仁在臉書社團「靠北police」發文，表示將在6月1日至4日發起為期4天的「治安消極日」，以不作為來表達不滿。

    中壢警分局傍晚回應，對於網傳召集外勤同仁消極作為的文章，分局對於網路的各項言論，均表示尊重，針對外界對於該分局的鼓勵或指責，分局均表達感謝及虛心接受。

    中壢分局指出，在未來會更加精進相關執勤作為，分局所有幹部跟同仁都是團結一心的，仍會積極維護中壢治安，勇於任事，並不會因為任何單一事件而受到打擊，也並不會因此而士氣低落，每一位同仁都會持續為中壢的犯罪預防、交通疏導、刑案偵處、打擊犯罪及為民服務而努力，各級幹部也會時時刻刻關心每一位員警的身心狀態，盡心盡力的照顧每一位員警。

    PO文者表示，所發起第一波治安消極日，當然該簽的表、民眾的報案，都會如往常一樣處理，請轄內民眾不必擔心權益受損，但針對本次懲處同事的新聞稿令基層十分心寒，所以已串連預計於上述日期消極作為，以「不查緝績效、不主動開單、不處理分局交辦事項」來表達不滿。

    PO文者還說，他們訴求很簡單，建請撤銷同事記過處分，中壢是很團結的單位，幾乎沒上過靠北版，雖然他們不是該派出所同事，目前累計人員也不多，但既然兄弟有難，長官不挺那就不要怪他們態度消極不作為，最後有意願者不用表明，自行於上述時段發起即可。

    網傳基層發起「治安消極日」，中壢警分局回應分局所有幹部跟同仁都是團結一心的，仍會積極維護中壢治安，勇於任事，並不會因為任何單一事件而受到打擊。（記者李容萍攝）

    網傳基層發起「治安消極日」，中壢警分局回應分局所有幹部跟同仁都是團結一心的，仍會積極維護中壢治安，勇於任事，並不會因為任何單一事件而受到打擊。（記者李容萍攝）

    桃園市朱姓健美教練（坐地者） 20日大鬧超商毀損店內物品，甚至襲警，2警負傷將他制伏送醫。（記者李容萍翻攝）

    桃園市朱姓健美教練（坐地者） 20日大鬧超商毀損店內物品，甚至襲警，2警負傷將他制伏送醫。（記者李容萍翻攝）

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