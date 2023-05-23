王令麟坐牢獲優待 綠島監獄前典獄長撤職

綠島監獄前典獄長蘇清俊曾任台北監獄副典獄長，利用昔日長官威勢，協助身陷囹圄的東森集團總裁王令麟辦理接見與提報假釋，懲戒法院23日判撤職、停止任用4年。（資料照，記者王藝菘攝）

2023/05/23 13:28

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院認定，綠島監獄前典獄長蘇清俊曾任台北監獄副典獄長，利用昔日長官威勢，協助身陷囹圄的東森集團總裁王令麟辦理接見與提報假釋；北監戒護科員祖興華則替王傳達訊息與夾帶物品；另外，台中監獄前副典獄長趙崇智替池姓幫派份子安排特見。三人涉嫌收賄辦事，違反公務員服務法等規範，提起彈劾，懲戒法院23日判蘇清俊撤職、停止任用4年；祖興華撤職，停用1年；趙崇智撤職，停用2年。

彈劾指出，蘇清俊曾任北監副典獄長，運用昔日長官威勢，透過北監職員協助，協助王令麟辦理接見及提報假釋等事宜；王令麟特助胡曉菁則除按三節對餽贈蘇清俊茶葉、水果或干貝醬等禮盒（約9000元）外，並於2014年9月21日安排蘇與太太共同入住東森海洋溫泉酒店的總統套房（市價18萬8888元）。該酒店依胡曉菁指示，以公關帳目名義，核銷該筆房務費用，免費招待該次住宿。

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另外，蘇清俊與有犯罪前科且交往複雜的池男及羅男友好，池、羅2人2011年至2014年11月間，屢藉節慶之名，或不定時致贈蘇清俊高檔洋酒、茶葉、水果、生鮮食品或現金紅包，總價值約59萬0100元（其中，53萬2500元來自池餽贈；5萬7600元來自羅餽贈），建立長期供養關係，以便於隨時請託蘇關照特定受刑人的在監需求事項。

2013年6月起，池男四度請託蘇清俊辦理特見與關照事宜；羅則請託辦理增加接見、申請調至外役監服刑，調用服務員的事宜。均獲蘇清俊應允處理。

祖興華擔任北監戒護科科員期間，2014年8月至同年11月，違法替王令麟傳遞訊息共10次、協助夾帶違禁品電動剃頭刀入監，並且收受收容人親友的財物餽贈，價值共計約1萬7440元。

趙崇智自2011年起，每逢過年，均收受池男餽贈價值7萬元的年節贈禮或現金，並逐年於中秋時節收受池男餽贈市價2至4萬元不等禮品，又收受現金10萬元及市價3萬5000元的茶葉。趙則利用中監副典獄長職權，安排池男與蕭姓受刑人特見，並替蕭男傳遞訊息；此外，還接受池的請託，協助媒介宜蘭監獄一名高姓受刑人特見與高雄監獄一名吳姓受刑人增加接見。

懲戒法院認定3人涉收受不當餽贈，浮濫給予受刑人特見、違規幫忙傳遞訊息、夾帶違禁物品或管制品入監等，樣態相當多，除違反刑事法律，另違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範等規定，情節重大，評議後分依照犯行輕重，判蘇清俊撤職4年、趙崇智撤職2年、祖興華撤職1年。可上訴。

台中監獄前副典獄長趙崇智。（資料趙。記者王藝菘攝）

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