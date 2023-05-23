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    涉洩漏基金投資訊息 前投信基金經理人認罪今起訴

    前基金經理人吳積霖。（資料照）

    前基金經理人吳積霖。（資料照）

    2023/05/23 09:49

    〔記者錢利忠／台北報導〕前基金經理人吳積霖同時身兼其關係戶「薛丁格的貓網絡公司」實際負責人，明知證券投資信託事業經理人應負忠誠義務，不得洩漏職務上所獲悉的消息，卻涉嫌於任職經理人期間外洩消息給葉姓關係戶，使葉女不法獲利55萬3000元，並導致吳原任職的投信被金管會糾正及開罰60萬元；台北地檢署今依違反證券投資信託及顧問法之特別背信罪，將吳、葉2人起訴。

    金管會曾表示，吳男雖已離職，不過，他被停職的1年內，不得在證券業工作；其停止業務執行期間自2021年2月15日至2022年2月14日止。

    檢方查出，吳、葉2人於本案查核期間，吳男自投信公司內部取得個股分析報告，得知相關投資訊息及基金預定買賣標的之後，隨即與葉女討論，最後由吳男擇定標的，再以其實際經營的薛丁格的貓網絡公司之證券帳號下單交易，於投信基金買進同日或前一日，先行買進相同標的之股票。

    之後吳男利用基金大量買進標的股，而使股價上漲之際，吳男隨即賣出持股、現股當沖或提前於基金賣出持股前，以資券當沖標的股票，總計買賣48檔股票，其中與基金買賣標的相同的股票共計13檔，2人從中不法獲利55萬3000元，事後朋分。

    檢方考量2人已認罪，並自動繳交全數不法所得55萬3000元，經此教訓後應知警惕，建請法院減輕其刑，審酌宣告緩刑。

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