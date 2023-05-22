網傳台版浩克腦傷昏迷 警方駁斥：假消息！

本報讀者今天在網路看見一篇「【情報】中壢浩克現在腦昏迷重傷了」，由於他也關心朱姓健美教練的近況，因此截圖向本報爆料，盼查明真相。（讀者爆料提供）

2023/05/22 18:20

〔記者陳恩惠／桃園報導〕朱姓健美教練前天上午在桃園市中壢區某超商內半裸失控吼叫、毀損店內物品，攻擊中壢警分局中壢派出所余姓、王姓警員，衝出店外後持續言語挑釁，致王姓員警情緒失控過度使用強制力，持警棍抽打頭破血流，本報傍晚接獲爆料，指稱某網路論壇有人爆料「【情報】中壢浩克現在腦昏迷重傷了」，經中壢警方與朱某家屬取得聯繫，得知朱正待在家鄉靜養，每天足不出戶，這個爆料是項假消息，呼籲有心人士勿再以訛傳訛。

本報今天傍晚接獲家住台南市讀者爆料指出，他在「巴哈姆特」社群網站，看到以「中壢浩克現在腦昏迷重傷了」為標題的情報，點入觀看內容顯示，「看來就算好了也難以復原！廢警卯起來往頭打欵，打到警棍斷掉…面對沒反抗沒攻擊的人這樣打…說不是出氣洩憤，誰相信？幹！廢警一隻不敢單挑只會趁人不備！」後面附上完整影片；由於這名讀者實在很想知道朱姓健美教練的近況，因此截圖爆料；當記者上網查詢原po，顯示「沒有結果」。

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透過警方與朱的家屬聯繫，獲得家屬回應表示，朱因為此事身心受創，目前已遠離中壢傷心地，返回家鄉靜養，事發後這些日，他天天關在臥室內足不出戶，家人為免他受外界影響，除了沒收他的手機、電腦，以及可能對外通訊器材外，家中甚至連電視都不開，只盼他能平靜，別再受任何刺激。

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