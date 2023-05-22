今年林野火災暴增惡化缺水 南市府擬對策及開罰

台南鹽水區燒農田雜草廢棄物波及鄰近的雞舍。（南市消防局提供）

2023/05/22 19:17

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局統計今年1至4月全市森林田野火災案數有701件，比去年同期的441件，增加260件，研判林野火災除了不慎遺留火種，大部分是人為整地、燒廢棄物引燃。因今年台南水情不佳，林野火災增加使缺水更惡化，市府要求民眾勿燒農業廢棄物與雜草，任意燒雜草、垃圾可依空污法與消防法開罰。

日前，台南鹽水區有民眾為整地在農田燒野草、垃圾，因風勢助長引燃鄰近雞舍，幸消防救災人車趕抵滅火，雞舍僅部分燒損；但今年1、2月，龍崎區與下營區都發生燒野草、垃圾共造成2人死亡的悲劇。有鑑於近來南市野草與垃圾火災頻傳，市府邀集農業局、民政局、環保局及消防局召開「降低農地大量燃燒案件研商會」。

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會議呼籲農民在除草、剪枝後避免用火燒方式處理農業廢棄物，以免釀成火災使南市缺水問題更惡化。農業局與環保局並針對農業廢棄物清運及處理提出對策，農業局加強宣導鼓勵農民使用稻草分解菌；樹枝、枝條不好處理，可在農地堆置讓其自然腐化，鼓勵農民買樹枝粉碎機給予補助；環保局配合農業局委外廠商處理麻豆文旦樹枝破碎及去化。

市長黃偉哲對南市水情吃緊、林野火災卻較去年同期大幅增加相當重視，他籲請民眾應避免燃燒雜草，以免造成無法預期的危害，對於農民在除草、剪枝後產生的農業廢棄物，可去化形成肥料，循環再利用、利人利己。

消防局長李明峯也說，大量燃燒雜草、林野案件常造成消防人員疲於奔命，為減少這類火災發生，消防局會持續強化整合宣導，同時提醒民眾隨意燒雜草、垃圾會違反《空氣污染防制法》與《消防法》，空污法第32條規定露天燒雜草造成空氣污染，可處1200元以上10萬元以下台幣；消防法第14條也指違法在田野引火燃燒，可處3千元以下台幣罰鍰。

今年台南境內林野火災較去年暴增，市府開會研討對策。（南市消防局提供）

林野火災常讓消防人員疲於奔命。（南市消防局提供）

林野火災常讓消防人員疲於奔命。（南市消防局提供）

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