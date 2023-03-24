台南歸仁燒雜草引火警 消防隊全力灌救也對行為人開罰

台南歸仁發生雜草火警，消防隊全力灌救，並針對行為人依法開罰。（民眾提供）

2023/03/24 14:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區沙崙里今天上午因民眾燃燒雜草引起火警，市政府消防局獲報，立刻派員灌救，雖未造成傷亡，但找到了行為人，立刻依法開立舉發單，處以3000元罰鍰。

這起火警發生在歸仁沙崙往關廟五甲尾方向，一度蔓延，消防隊歷經約4小時的灌救，終於完全撲滅，燃燒面積200平方公尺，沒有人員受傷與財物損失。

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隨後，依消防法第41條對行為人開立舉發單，處以罰緩3000元；市長黃偉哲表示，今年南部已逾500天沒下大雨，山林田野環境相當乾燥，消防局統計，3月份包含公墓、雜草、廢棄物，以及田野火災等，超過250件。

消防隊調查原因，大多是民眾整除雜草引火燃燒，或清明祭拜祖先燃燒金紙未撲滅火源，繼而引起墓地雜草火災。

消防局長李明峯說，民眾清明敬祖掃墓，應盡量減少使用火源，配合公所將紙錢集中焚燒，減少火源落地機會，避免飛灰餘燼引燃雜草，造成山林火災，另也應注意人離火熄，離開時確實用水澆滅金紙餘燼。

消防局第五大隊長鄭誌峰也呼籲民眾，不要輕易燃燒雜草，以免引發火災事故。每年乾燥季節易發生類似的事件，建議民眾在處理雜草時，採用正確的方式，如利用機械除草、割草等方法等，以免發生火災。

台南歸仁發生雜草火警，消防隊全力灌救，並針對行為人依法開罰。（民眾提供）

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