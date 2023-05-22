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    洗刷「行人地獄」！彰縣路口大執法21天狂抓3422件違規

    彰化縣警局實施路口安全大執法，21天來共取締3422件違規。（警方提供）

    彰化縣警局實施路口安全大執法，21天來共取締3422件違規。（警方提供）

    2023/05/22 12:52

    〔記者湯世名／彰化報導〕為洗刷「行人地獄」惡名，彰化縣警局從5月1日起實施路口安全大執法，執法4大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、及「取締道路障礙」等，截至21日為止，共取締3422件違規，平均1天高達近163件，警方呼籲車輛駕駛人行經路口或轉彎時，務必減速慢行停讓行人，行人則行走行人穿越道線上，不要違規闖越道路，共同維護道路交通安全。

    縣警局交通隊資料顯示，去年彰化縣發生路口交通事故共2萬495件，占全般交通事故發生近6成4，其中路口發生死亡交通事故計69件、造成69人死亡，路口肇事原因以「未依規定讓車」最多、「未注意車前狀態」次多，且鑒於交岔路口因「車不停讓人」造成行人死傷逐年攀升，為加強車輛與行人守法觀念，警方持續加強「路口安全執法」工作，期有效降低事故發生。

    交通隊統計，5月1日至21日止，取締路口不停讓行人399件、非號誌化路口未依標誌標線停車再開473件、人行道違規停車與違規臨時停車2455件、取締道路障礙95件，合計共開罰3422件。其中最受矚目的「路口不停讓行人」，汽車提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰，機車則維持1200元。

    交通隊長李四川表示，汽機車遇有行人在行人穿越道上不停讓行人先行，取締原則以汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，警方攔查取締時會採全程錄影，且交通部已修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元，呼籲車輛駕駛人行經路口或轉彎時，務必減速慢行停讓行人，遇有行人多停讓，行人行走行人穿越道線上，不要違規闖越道路，減少事故發生，共同維護道路交通安全。

    彰化縣警局5月1日起實施路口安全大執法，員警在重點路口執行取締勤務。（警方提供）

    彰化縣警局5月1日起實施路口安全大執法，員警在重點路口執行取締勤務。（警方提供）

    彰化縣警局5月1日起實施路口安全大執法，員警在重點路口架設錄影器材執行取締勤務。（警方提供）

    彰化縣警局5月1日起實施路口安全大執法，員警在重點路口架設錄影器材執行取締勤務。（警方提供）

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