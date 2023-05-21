恐嚇社區委員「你是沒有被教訓過」 主任委員嗆聲判罰3千

基隆地院近日審結，認定彭男行為已觸犯恐嚇危害安全罪，判罰3千元。（記者吳昇儒攝）

2023/05/21 15:22

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆某社區彭姓主任委員因不滿侯姓委員在審查保全廠商投標資格時，拿手機拍攝，為維持審查會場秩序，幾度要求侯男停止錄影，但對方仍繼續動作，還對著彭男叫囂。彭男一氣之下，回嗆侯男「你是沒有被教訓過」並衝向對方，侯男便對彭男提出恐嚇危害安全告訴。基隆地院近日審結，認定彭男行為已觸犯恐嚇危害安全罪，判罰3千元。

判決書指出，彭、侯等人在管理委員會辦公室審查時，碰巧審核出某保全公司未遞交營利事業登記證而有資格不符情形；其中一名盧姓委員續審查該公司資格時，一面手持電話通話中，侯男認為該委員是與保全公司通話，便開啟手機錄影，錄下盧姓委員通話情形。

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彭姓主委出言阻止，但侯男仍持續錄影，並對彭姓管理委員們叫囂，表示他們要讓具有黑道背景的保全公司進駐社區；彭男受到刺激後，一時氣憤，竟對侯男嗆「你是沒有被教訓過」，隨即作勢衝向對方，所幸被人拉住未發生肢體衝突。

彭男向法官表示，確實有對侯男說「你是沒有被教訓過」，但當時是為了維持秩序，並為有恐嚇對方的意思。

法官認為，彭男對侯男說「你是沒有被教訓過」，且有作勢衝向對方的動作，顯然是透過言語及舉動傳達將以暴力行為加害其身體安全訊息，已讓被害人心生畏懼，故依觸犯恐嚇危害安全罪判罰彭男3千元。

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