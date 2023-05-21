為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    恐嚇社區委員「你是沒有被教訓過」 主任委員嗆聲判罰3千

    基隆地院近日審結，認定彭男行為已觸犯恐嚇危害安全罪，判罰3千元。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定彭男行為已觸犯恐嚇危害安全罪，判罰3千元。（記者吳昇儒攝）

    2023/05/21 15:22

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆某社區彭姓主任委員因不滿侯姓委員在審查保全廠商投標資格時，拿手機拍攝，為維持審查會場秩序，幾度要求侯男停止錄影，但對方仍繼續動作，還對著彭男叫囂。彭男一氣之下，回嗆侯男「你是沒有被教訓過」並衝向對方，侯男便對彭男提出恐嚇危害安全告訴。基隆地院近日審結，認定彭男行為已觸犯恐嚇危害安全罪，判罰3千元。

    判決書指出，彭、侯等人在管理委員會辦公室審查時，碰巧審核出某保全公司未遞交營利事業登記證而有資格不符情形；其中一名盧姓委員續審查該公司資格時，一面手持電話通話中，侯男認為該委員是與保全公司通話，便開啟手機錄影，錄下盧姓委員通話情形。

    彭姓主委出言阻止，但侯男仍持續錄影，並對彭姓管理委員們叫囂，表示他們要讓具有黑道背景的保全公司進駐社區；彭男受到刺激後，一時氣憤，竟對侯男嗆「你是沒有被教訓過」，隨即作勢衝向對方，所幸被人拉住未發生肢體衝突。

    彭男向法官表示，確實有對侯男說「你是沒有被教訓過」，但當時是為了維持秩序，並為有恐嚇對方的意思。

    法官認為，彭男對侯男說「你是沒有被教訓過」，且有作勢衝向對方的動作，顯然是透過言語及舉動傳達將以暴力行為加害其身體安全訊息，已讓被害人心生畏懼，故依觸犯恐嚇危害安全罪判罰彭男3千元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男恐嚇養雞場老闆要錢 還關閉孵蛋機害死1萬隻雞
    2023/05/18 15:10

    男恐嚇養雞場老闆要錢 還關閉孵蛋機害死1萬隻雞
    高雄男3天2度擾亂中古車行 挨告4罪名
    2023/05/14 12:47

    高雄男3天2度擾亂中古車行 挨告4罪名
    「林爸就是要給你恐嚇！」徵信業者查外遇 兩邊要錢吃官司
    2023/05/13 09:29

    「林爸就是要給你恐嚇！」徵信業者查外遇 兩邊要錢吃官司
    交友APP遇詐騙被恐嚇 純情男衝警所：沒在約炮，只想見網友
    2023/05/04 23:14

    交友APP遇詐騙被恐嚇 純情男衝警所：沒在約炮，只想見網友
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播