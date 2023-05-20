槍藏「英文字典」 警方追毒意外查出2把改造手槍

警方指出，這種偽裝成字典的保險盒，並不是嫌犯自己改造，而是網路就有販售。（警方提供）

2023/05/20 20:40

〔記者王捷／台南報導〕警二分局偵查隊追查一件毒品案，發現李姓男子持有改造手槍，19日攻堅時在李男租屋處發現一本「英文字典」，原來這根本不是字典，而是放槍的保險箱，保險箱內放了兩把改造手槍與12顆子彈，訊後警方將他以槍砲罪移送法辦。

二分局偵查隊在追查一件毒品案時，從監視器畫面發現李男的身影，偵查佐越看越覺得可疑，因為李男似乎正在向朋友炫耀手上的槍，監視器畫面正好拍下手槍的影子，隨後警方調閱多個監視器畫面來比對，確認李男持槍，警方認為槍枝危險度較高，所以先把毒品案放著，專心追查李男。

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李男不到30歲，有槍砲、詐欺等犯罪紀錄，平常藏匿在永康區的租屋處，警方起初對他的身分一無所知，但經過一個多月的調查，才鎖定他的生活習慣與身分，19日早上趁著他在睡覺時攻堅，李男完全沒有反抗，警方未費一槍一彈就將他壓制，同時在租屋處看到有本突兀的「英文字典」，警方伸手一拉，才發現是保險盒。

保險盒打開，是兩把改造手槍與子彈，讓警方感到害怕的是，其中一把槍已經上膛，李男看到槍枝被警方取出，坦白認罪，初步鑑定，2把手槍是用模型槍改造，槍枝結構完整，擊發功能正常而且有殺傷力。

但是，李男被問到槍枝來源，辯稱是一名只知道綽號的不祥男子寄放，警方訊後警方以槍砲罪移送李男，同時以李男的人際關係繼續調查槍枝來源。

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