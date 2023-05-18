桃市首件國民法官審理案 是持刀殺死小舅家暴殺人案

桃園地檢署依家庭暴力罪之殺人案件，將錢姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2023/05/18 14:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市27歲錢姓男子去年12月24日晚間9點多，在住處因電燈未關，與他的小舅劉姓男子發生糾紛，他憤而持切肉刀，刺、砍劉男導致劉男重傷送醫不治，桃園地檢署今天將他依家庭暴力罪之殺人案件提起公訴。因錢男涉犯最輕本刑10年以上重罪，全案已排定將成為桃園首件國民法官審理案件。

檢方調查，錢男與劉男同住，當天晚間9點多，2人為了電燈未關發生糾紛，錢男返回房間，先戴上布手套，再用膠帶將40公分長的切肉刀纏繞固定在他的右手上，走出房門朝劉男刺、砍，導致劉男全身20多處銳器傷，其中後下頸部、左上頸部被刺傷而大量出血，因血液被劉男吸入氣管引發出血性休克併呼吸衰竭，劉男母親雖緊急叫救護車將劉男送醫，仍回天乏術。

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案發後錢男蹲在家中客廳角落，並未攻擊其他家人，警方抵達時還聽到他唸道：「早就想解決他了！」桃檢今天偵結，已依家庭暴力罪之殺人案件，將錢男提起公訴。

桃園地院已接押錢男，預計7月13日開準備庭，針對錢男是否認罪、事實與法律爭議點、調查證據等相關程序逐一確認，待準備程序完畢後，才依據國民法官法進行國民法官抽籤與遴選作業。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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