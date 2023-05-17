林淑雅倒臥中捷軌道46分鐘才被發現 消防坦言搜救過程未下軌

列車撞上吊臂後46分鐘，林淑雅才被發現卡在車廂下軌道，隨後搜人員下軌救出移至月台。（市府提供）

2023/05/17 22:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕興富發建設工地吊臂掉落台中捷運軌道致列車撞上釀1死10傷，人權學者林淑雅不幸喪命，列車撞上吊臂後46分鐘，才被發現卡在車廂下軌道的林淑雅，議員江肇國等多名議員質詢中捷及消防隊員搜救過程，消防局指出，搜救人員到場後從車廂與月台縫隙查看並喊叫，但林女摔到中央軌道的避車空間，情形特殊，真的很難看到，人員從車頭到車尾巡查，並協助8名傷者救護，而未再下軌。

江肇國今議會質詢指消防隊與中捷多次演練救災演練，卻未到位，難道未意識到車下可能有人受困，搜救人員未搜尋車廂下軌道，直到中捷列車撞上吊臂46分鐘後才由搶修人員下軌道檢視車下時發死者。

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議員蔡耀頡質疑消防隊指揮官難道是聽中捷指揮官嗎，為何未搜巡車下；周永鴻更指出，中捷是否在事故後是否延遲斷電，影響搜救人員搶救。

台中市消防局第六救災救護大隊長潘德倉描述當時搜救人員在事故後13分鐘後到場，中捷人員在2樓軌道區等候，在中捷站務人員引導下到軌道區、車廂搜索，也有查看斷電燈號，並從列車縫隙查看車下及呼叫，當時現場還有很多傷患，經查看車下無人後，因此協助傷患處置，也強調我們沒有下軌，原因並非是否斷電。

中捷公司指出，事故時5月10日12時27分發生事故，中捷於12時29分通報消防局派發救護車，並於12時32分執行水安宮站至大慶站斷電作業，救護人員則是於12時47分進入事故現場檢視。

台中市消防局長孫福佑指出，消防隊與中捷的指揮官在搜救時夥伴關係，都有標準作業流程要遵守，未來會記取各方建議，作為未來持續精進的參考。

副市長王育敏則說，針對此次意外事故有需要檢討部分，包含國家運輸安全調查委員會也已介入詳細調查，運安會出來的檢討報告需要改進的部分，市府一定會檢討。

中捷事故造成1死10傷，議員江肇國、周永鴻、蔡耀頡、李天生質詢中捷及消防隊員搜救延誤，未及時查看車下。（記者蔡淑媛攝）

消防局長孫福佑及消防大隊長潘德倉（左1）指事故發生後有從列車縫隙查看車下及呼叫。（記者蔡淑媛攝）

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