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    首頁　>　社會

    基隆女遭搭訕男暴打眼窩骨折 母泣：安一路黑暗監視器全瞎

    受害女子的母親（右二）指出，基隆安一路周邊環境黑暗、監視器都看不到，讓人沒有安全感。（記者盧賢秀攝）

    受害女子的母親（右二）指出，基隆安一路周邊環境黑暗、監視器都看不到，讓人沒有安全感。（記者盧賢秀攝）

    2023/05/17 18:15

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市25歲女子出門8日晚間出門買蛋糕慶生，1名男子在安樂區安一路搭訕不成，竟將她打成重傷，還拉進巷口意圖不軌。多位市議員今天（17日）到現場勘查，女子母親說，安一路沿路的監視器全瞎了，又黑又暗，求救無門。議員要求市府針對夜間行人需求的地方加強照明設備，監視器也要加速更換，以免治安安全網出現漏洞。

    受害女子左眼眼球出血，眼睛下方和鼻梁淤傷，經醫院診斷左眼眼窩骨折且眼球下滑，左眼視力模糊，今天安排為她手術。

    雖然嫌犯已經落網，不過，家屬不滿安一路周邊照明設備不足黑漆漆，監視器全壞了「裝好看的」，她激動指出，女兒滿臉是血，求助無門，希望能儘速改善暗巷與監視器故障問題。

    市議員林沛祥、韓世昱及秦鉦與相關單位今天到場勘查，林沛祥說，市長謝國樑已經承諾，將透過里鄰建設經費與預備金來改善監視系統及夜間感應照明設備，基隆山坡地多、有些老舊社區照明不足，很容易成為治安安全網的漏洞。

    林沛祥要求區公所等單位，儘速確定夜間民眾通行需要加強照明的地方、改善，不要再發生民眾走夜路被襲擊事件。

    受害女子母親（中）指出，安一路周邊環境黑暗、監視器都看不到，讓人沒有安全感。（記者盧賢秀攝）

    受害女子母親（中）指出，安一路周邊環境黑暗、監視器都看不到，讓人沒有安全感。（記者盧賢秀攝）

    受害者母親說，基隆安一路屬重要幹道，但周邊巷弄卻昏暗。（記者盧賢秀攝）

    受害者母親說，基隆安一路屬重要幹道，但周邊巷弄卻昏暗。（記者盧賢秀攝）

    受害者母親逐一調查安一路周邊監視器都壞了。（記者盧賢秀攝）

    受害者母親逐一調查安一路周邊監視器都壞了。（記者盧賢秀攝）

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