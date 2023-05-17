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    首頁　>　社會

    國小兒子帶玩具槍去圖書館寫功課 阿爸「疏於管教」被罰錢

    國小男童帶玩具槍去圖書館寫功課，害阿爸被罰3千元。玩具槍示意圖。（資料照）

    國小男童帶玩具槍去圖書館寫功課，害阿爸被罰3千元。玩具槍示意圖。（資料照）

    2023/05/17 11:34

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子帶放學的兒子去圖書館寫功課，兒子帶了一把玩具槍，打算寫完功課後玩玩具，結果被民眾誤認攜帶真槍報警，小朋友因未滿14歲未被處罰，黃男則因「疏於管教」，被法官依違反社維法裁罰3千元。

    判決指出，去年9月21日下午4點多，黃姓男子從國小接兒子放學後，便帶著兒子去鳳山區大東圖書館吹冷氣、寫功課，小朋友書包放著一把玩具槍，本打算寫完功課後在圖書館空地玩槍，結果耐不住誘惑，小朋友邊寫功課邊拿槍出來把玩，圖書館裡的民眾見狀，誤以為小朋友在玩真槍，嚇得報警處理。

    警方獲報到場後，經初步檢視後，確認小朋友手上的槍是現具槍而非真槍，但因外形與真槍沒有兩樣，因此依違反社維法「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」，將黃姓父子帶回警局；不過，社維法也規定，未滿14歲者觸法不罰，因此警方依同法第10條「法定代理人或監護人疏於管教或監護，致有違反本法之行為者，處罰其法定代理人或監護人，但其處罰以罰鍰或申誡為限」。

    而攜帶類似真槍的玩具槍可處3日以下拘留或18000元以下罰鍰，黃男被裁罰5千元，不服提抗告，認為槍是兒子帶，不是他帶的，警察罰他5千元沒有道理；鳳山簡易庭審理時，法官認為，玩具槍雖然是兒子帶去圖書館，但黃男「疏於管教」，因此改罰他3千元，不得再抗告。

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