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    獨家》假藉父母先後身亡、撿骨 拖延訴訟惹惱院檢

    男藉故父母雙亡拖延訴訟，被高雄高分院逕行判決。（記者鮑建信攝）

    男藉故父母雙亡拖延訴訟，被高雄高分院逕行判決。（記者鮑建信攝）

    2023/05/17 06:58

    〔記者鮑建信／高雄報導〕蔡姓男子無照肇事逃逸，被地院依公共危險等罪判刑後，高等法院高雄審理期間，他竟以父母陸續身亡及檢骨為由請假3次，藉故拖延訴訟，卻未提出證明，法官依法逕行審結，依肇逃、過失傷害罪，分別判處徒刑7月和易科刑2月。

    判決書指出，2021年10月5日上午7點多，蔡男無照騎機車沿屏東縣潮州鎮建基圓環由北往南方向行駛，行經潮州鎮新生路，未讓直行車先行，撞倒劉姓男子所騎機車，劉受傷倒地後，他卻不顧對方死活駛離，張姓路人見義勇為，騎車追逐並報警，蔡始返回肇事現場。案經潮州分局報請屏東地檢署偵查起訴。

    地院開庭調查，蔡男全部認罪，被依公共危險和過失傷害罪，分別判處有期徒刑7月和2月，後者如易科罰金，以1000元折算1日，但他不服判決上訴。

    高雄高分院1月11日上午首次開庭，蔡的辯護律師具狀指稱：「因被告父親日前發生車禍過世，並訂於同日上午進行出殯，請求改期」。院方同意改在2月9日再開，蔡卻在前一天電話通知書記官請假說：「我母親最近過世，無法出庭」。

    承辦法官雖同意蔡請假，告知改3月30日審理，並要他屆時補證。不料，他卻在當天上午又臨時請假，理由是媽媽要撿骨，也未檢附證明文件。

    蒞庭檢察官則表示，蔡男多次請假均未提出證明文件，況且，蔡男聲稱母親今年2月過世，3月要撿骨，亦與習俗不符，根本是故意延宕訴訟。

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