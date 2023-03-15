「啦啦隊女神」林艾融父親遭撞送加護病房 警鎖定肇事駕駛身分

啦啦隊女神林艾融。（翻攝IG）

2023/03/15 14:13

〔記者姚岳宏／台北報導〕樂天女孩「啦啦隊女神」林艾融的父親，昨天下午騎車行經中山北路三段時，為閃避一輛路邊起步轎車，遭同向另輛轎車擦撞倒地，再被後方機車追撞，車禍源頭起因的肇事駕駛卻逃逸無蹤，林艾融擔心又氣憤，上網發文請求目擊者協助尋人，今天上午，警方找到疑似路邊起步的轎車駕駛，已連絡陳姓女車主前往交通分隊說明。

林艾融曾擔任樂天女孩，在球場及網路都擁有高人氣，近來轉往演藝圈發展，昨天14日林艾融在IG發文，內容主要是「我爸爸騎機車，要閃路邊臨停的機車切出，被後方直行汽車、機車追撞」、「目前爸爸在加護病房」「鎖骨、肋骨斷裂，腦出血的狀況比較危險」，希望有目擊者將當時路邊的行車紀錄影像提供給她。

請繼續往下閱讀...

中山分局表示，14日下午4時20分許，林男騎車行經中山北路三段北往南方向，疑為閃避前方路邊起步的轎車，前車頭與同向的楊姓男子駕駛轎車右側車身發生碰撞，林男倒地後，再被後方的林女機車追撞，林男經送醫急救後，由於有顱內出血狀況，目前人在加護病房，生命徵象穩定，但尚未脫離險境。

由於車禍位置剛好在路口監視器死角，車禍當事車輛行車紀錄影像也遭覆蓋，警方擴大調閱監視器，終於查出路邊起步的轎車車號，上午已與陳姓女車主聯繫，對方稱將找時間前往警局說明，釐清案情。

林艾融父親為閃避路邊起步轎車，先遭銀色轎車擦撞，又被後方機車追撞。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法