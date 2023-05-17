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    首頁　>　社會

    宜蘭縣三星鄉長李志鏞疑涉貪 檢廉漏夜偵訊後聲押

    三星鄉長李智鏞（中）16日晚間移送宜蘭地檢署複訊後，檢方聲押。（資料照）

    三星鄉長李智鏞（中）16日晚間移送宜蘭地檢署複訊後，檢方聲押。（資料照）

    2023/05/17 06:15

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉公所疑洩漏標案內容並收受回扣，涉嫌圖利特定廠商得標獲利，宜蘭地檢署、廉政署昨（17日）兵分多路搜索，帶回三星鄉長李志鏞等十餘人調查，檢方訊後聲押李志鏞等3人，全案依貪污罪嫌偵辦。

    廉政署、宜蘭縣調查站合力偵辦，掌握通話紀錄等訊息，報請宜蘭地檢署指揮偵辦，昨兵分多路，帶走國民黨籍鄉長李志鏞、農業課長蕭振岳、農業課前承辦員陳建宏（現於建設課）、廠商等共十餘人，至宜蘭縣調查站訊問。

    檢廉所查扣資料，包含2019年米香節、花海活動與2020年「年節街景佈置暨安農溪落羽松秘境夜間光廊工程」。米香節經費約200萬元，花海活動約100萬元，公所疑將活動分成表演、市集等項目，經費低於10萬元，避開招標採購；年節布置與落雨松案，約150萬元，公所疑指定廠商承包。

    昨晚11時左右，李志鏞被帶到地檢署複訊，面對媒體說了兩次「無代誌（沒事）」。

    檢方複訊後，聲押李志鏞、蕭振岳、張姓廠商，張姓廠商妻劉女、陳建宏10萬元交保，沈姓廠商5萬元交保。

    57歲李志鏞出身地方政治世家，當過三星鄉民代表、宜蘭縣議員，2016曾代表國民黨參選立委落敗，2018年轉戰三星鄉長高票當選，去年底競選連任拿下6770票，以55.47%得票率順利連任。

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