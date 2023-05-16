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    5/16 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落台北

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2023/05/16 22:38

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月16日）開獎的第112000116期今彩539頭獎開出1注，由台北市士林區文昌路104號1樓「全多中投注站」開出；第112000051期大樂透、第112000116期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第112000051期大樂透中獎號碼「01、19、26、34、38、43，特別號：48」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得93萬9496元；參獎共50注中獎，每注可得4萬0470元；肆獎共65注中獎，每注可得2萬0012元；伍獎共1781注中獎，每注可得2000元；陸獎共1844注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9101注中獎，每注可得400元；普獎共3萬0189注中獎，每注可得400元。

    第112000051期49樂合彩中獎號碼為「01、19、26、34、38、43」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共91注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2901注中獎，每注可得1250元。

    第112000116期雙贏彩中獎號碼為「01、04、08、09、10、12、14、15、19、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共112注中獎，每注可得500元；肆獎1160注中獎，每注可得100元。

    第112000116期今彩539中獎號碼為「13、25、27、36、38」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共220注中獎，每注可得2萬元；參獎共7117注中獎，每注可得300元；肆獎7萬2527注中獎，每注可得50元。

    第112000116期39樂合彩中獎號碼為「13、25、27、36、38」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共284注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0362注中獎，每注可得1125元。

    第112000116期3星彩中獎號碼為「890」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000116期4星彩中獎號碼為「2415」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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