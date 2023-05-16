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    北院開審酒駕撞死人案 國民法官是否見血腥照片檢辯看法不一

    北院審理酒駕撞死人案，檢辯就死者屍體照片是否會讓國民法官造成心理負擔，看法不一。（資料照）

    北院審理酒駕撞死人案，檢辯就死者屍體照片是否會讓國民法官造成心理負擔，看法不一。（資料照）

    2023/05/16 17:14

    〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理轄內首件國民法官案，是22歲男子李佳修去年酒駕撞死前車駕駛24歲王男，全案下午行準備程序，檢辯就死者屍體照片是否會讓國民法官造成心理負擔，看法不一；檢察官強調已遮蔽死者眼睛且應讓國民法官看見真實證據；法官諭知檢辯擇日進行協商。

    去年11月14日凌晨，李男與江姓少年等人在夜店狂歡，酒後李、江分駕兩車競速，行經行政院旁的地下道時，李男煞車不及撞翻前車，導致王男枉死，檢方依酒駕致人於死等罪起訴李男，北院依法採「國民法官」方式審理，李男透過聲請「不行國民參與審判」制拒絕，日前已遭北院裁定駁回。

    下午開庭時，法官林鈺珍先詢問李佳修是否認罪，李男再度承認犯行，同時請法官審酌他已自首，量刑時予以酌檢；不過，檢方就是否自首有所爭執，聲請傳喚3名警員，包括當下壓制李男的林姓警員、調閱沿路監視器的張員、在醫院替李製作筆錄的鄭姓偵查佐。

    李佳修的律師接著提到，國民法官未來如果見到血淋淋死傷照片，會對心裡產生影響，因此，不應該讓國民法官看見而造成心理負擔；但檢察官認為，本案重點為死者頭部被撞擊致死，且卷證內的照片已經過挑選，並未直接使用解剖照片。

    檢察官進一步指出，並不贊成將照片變色處理，原因在於，必須呈現真實證據，且未來挑選國民法官前，事先會透過問卷詢問意願，一旦民眾見到死傷照片會造成心裡影響，便會排除，由其他民眾擔任國民法官；至於被選任的國民法官，若有問題也可以聲請拒絕審理工作。

    北院另於庭末從2023年度「備選國民法官複選名冊」中「備選國民法官」，隨機抽選本案200名「候選國民法官」，再分兩階段先通知100名，後視情況再決定是否通知另100名；並於未來通知「候選國民法官」到庭參與選任程序，從中選出6名「國民法官」、1至4名「備位國民法官」。

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