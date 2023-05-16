前台西鄉長林芬瑩與夫婿丁文彬涉貪 分判12年、13年6月

前台西鄉長林芬瑩與其夫涉向綠能業者索賄，雲林地方法院今天判決林芬瑩有期徒刑12年。（擷圖自台西鄉公所網站）

2023/05/16 16:17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕前台西鄉長林芬瑩與其夫丁文彬涉嫌透過林姓白手套，向綠能業者索賄560萬元，雲林縣地方法院今天判決林芬瑩有期徒刑12年、褫奪公權5年，丁文彬有期徒刑13年6月，褫奪公權5年，林姓白手套有期徒刑10月、緩刑4年，全案仍可上訴。

判決書指出，某家太陽能光電業向台西鄉公所申請林帶通行權、架空電桿租用，遭到台西鄉公所刁難，於是透過內定下包商的王姓總經理協助，王男知道林姓白手套認識林芬瑩的先生丁文彬，請林協助向公所申請核發路權。

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判決書表示，丁文彬向林傳達需支付一甲地40萬元賄賂，換取核發路權的對價，經過斡旋，綠能公司支付現金560萬元給丁文彬，另120萬元給林姓白手套當公開酬謝費。

判決書指林芬瑩知悉丁文彬都在聯繫綠能公司向公所相關申請事宜，丁文彬也在她知悉下向廠商接洽並收取560萬元，對價關係可認定，且收賄當日林芬瑩目睹丁將裝有賄款紙箱放回車上，都足以認定林芬瑩和丁文彬有犯意聯絡、行為分擔。

因此，林芬瑩判處有期徒刑12年、褫奪公權5年；丁文彬有期徒刑13年6月、褫奪公權5年，犯罪所得540萬元沒收；林姓白手套有期徒刑10月，緩刑4年，判決確定後3年內向公庫支付10萬元，褫奪公權2年，犯罪所得140萬元沒收。

雲林地方法院庭長王子榮指出，丁文彬判刑比林芬瑩重，主要是整件收賄案，丁文彬虎於主導地位，從頭到尾都是藉著其配偶林芬瑩在公所內給予的影響力，對廠商上下其手。

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