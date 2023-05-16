台南直播主遭擄 角頭「蝦米」蔡秉逸判5年

綽號「蝦米」的角頭蔡秉逸，在殺死同門兄弟、槍殺老大前，曾犯一件擄人勒贖案。（民眾提供）

2023/05/16 15:23

〔記者王捷／台南報導〕台南唐姓直播主在2021年因男女關係，遭綽號「蝦米」的角頭蔡秉逸等小弟攔車擄人，唐男最後付出60萬才獲釋放，蔡男等12人涉擄人勒贖等罪嫌起訴，今天下午宣判，判處5年徒刑。

「蝦米」蔡秉逸在2021年先是刺死同門兄弟王重傑，後來又持槍打死以前的老大「建文」陳建文，在殺人案上蔡秉逸一、二審都是無期徒刑，與唐姓直播主的糾紛發生在殺人案前。

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去年1月間，蝦米得知自家小弟的女友跟唐姓直播主疑似有染，所以找來其他小弟擄走唐男出氣，把他綁到安南區的一間車庫裡，對他遭施暴凌虐，甚至還持槍恐嚇，當時唐男被迫簽下300萬本票，還找來之前的老闆救急，付了60萬現金給蝦米，才讓唐男離開，後來檢方以擄人勒贖起訴。

在審理期間，蔡秉逸堅稱他沒有擄人勒贖的犯意，他自稱是替自己小弟出氣，也是小弟拜託他把唐男擄走，檢方提出證據，表示警方在搜索時起出腳鍊2副、膠帶及鐵錘還有槍械，並懷疑這是用來威脅唐男的證據，但是蔡秉逸否認，其他小弟也不認罪。

今天下午一審宣判，蔡秉逸視訊聽判，得知自己被判5年徒刑，低頭沒有說話，其他涉案被告有2名被判4年，其餘則是10個月或無罪。

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