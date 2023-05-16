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    首頁　>　社會

    分手後算總帳！男當街擄走前女友討30萬生活費

    陳男找來友人將前女友強擄上車。（資料照）

    陳男找來友人將前女友強擄上車。（資料照）

    2023/05/16 10:25

    〔記者錢利忠／台北報導〕賴姓女子與陳姓前男友有債務糾紛，前天在光天化日下，遭陳男率眾強擄上車至旅社談判，賴女的劉姓男友人見狀趕緊報警，警方持劉男的手機聯繫上賴女後，賴再將電話交給陳男接聽，陳男即請郭姓同夥載他至警局說明；台北地檢署考量陳男主動到案，且雙方各說各話，全案仍有疑點待查，今凌晨複訊後依妨害自由等罪諭令陳男3萬元交保。

    至於受陳男委託，負責在旅館看顧賴女行蹤的宋姓男子，訊後以2萬元交保；郭男則限制住居後請回。據了解，陳男接到警方來電後，便請郭男開車載他至警局說明案情；宋男則留在旅館看顧賴女，期間並未對賴女施暴，也沒有對她綑綁手腳等暴力對待，直到警方獲報趕到旅館，隨即救回賴女。

    檢警調查，賴女與陳男原是情侶關係，今年5月初分手後，陳男向賴女追討兩人交往期間的生活費等開銷，待業中的賴女自認只向陳男拿了9萬元生活費，陳男則認為賴女陸續向他拿了30萬元，雙方認知差異過大，衍生債務糾紛。

    前天早上7時許，賴女搭乘劉姓男友人的轎車，前往新北市新店新和街一帶訪友，陳男找來宋、郭2男一路尾隨，等賴女一下車，即遭陳、宋二男持棍棒圍毆、強押上車，劉男見狀後立即報警求援。

    警方獲報後，利用劉男的手機聯繫上賴女，並要求一旁的陳男接聽電話，陳男否認擄人勒贖，隨即在警方勸說下主動赴警局說明。

    賴女指控遭陳男糾眾擄走，還被陳男等人痛毆，導致牙齒脫落，臉部還有多處外傷；不過，陳男等人則否認毆打賴女，辯稱只是將她帶到旅館協商債務。針對賴女聲稱牙齒被打到脫落一事，檢警也詢問賴女的友人，不過，賴女友人卻稱賴女本來就缺牙。

    檢方考量雙方原是情侶關係，分手後相互指控，各說各話，且賴女被陳男載走期間，可以自由接聽電話，而陳男則是主動到案說明，認為全案仍有疑點待釐清，暫諭令3男交保。

    陳男等3人被警方依妨害自由等罪法辦。（資料照）

    陳男等3人被警方依妨害自由等罪法辦。（資料照）

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