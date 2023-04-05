闖露營地盜竊！他見可愛女童竟轉念「偷小孩」 下場曝光......

2021年10月16日被擄走關押18天的澳洲女童史密絲，被找到後送醫，在病床上活潑地對鏡頭打招呼。（法新社）

2023/04/05 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名男子1年多前在某露營地「偷走」一名4歲女童，將其拘禁18天之久，之後在當地警方大規模搜查下順利找到受困女童，並將男子逮捕。今天（5日）該名男子的審判結果出爐，被判處13年又6個月徒刑。

根據《CNN》5日報導，2021年10月16日，當年4歲的史密絲（Cleo Smith）和家人到西澳大利亞（Western Australia）一處露營地露營，當天上午其家人在帳篷醒來後發現史密絲失蹤，帳篷門簾也有被打開過的痕跡，嚇得趕緊報案處理。

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當地警方接獲孩童失蹤通報後，立即動員超過100名警力展開大規模搜索。2021年11月3日，警方順利在女童失蹤露營地以南約73公里的民宅找到史密絲。據當時最先發現史密絲的警員透露，史密絲被嫌犯獨自鎖在臥房整整18天，看見警察後未見驚慌，還主動表明身分，並露出可愛微笑，讓員警印象深刻。

找到史密絲後沒多久，警方也如願逮捕綁架史密絲的37歲嫌犯凱利（Terence Kelly）。法庭文件指出，史密絲是在2021年10月16日凌晨2點40分至4點40分左右被抱走，關押史密絲臥房門被改造過，能從外面上鎖，關押期間還將屋子裡收音機音量調非常大聲，以免女童喊著想見媽媽的聲音被鄰居聽見。

報導指出，凱利已於去年承認犯行，供稱自己當天只是想到露營地行竊，但看到可愛的史密絲後，卻轉念「改偷」孩子，可事後他對自己的行為感到內疚，宣稱自己並沒有打算一直留著史密絲。負責本案的心理醫生表示，凱利童年時期曾遭受嚴重創傷導致神經受損，會自行創造「幻想世界」保護自己免受現實影響，且有吸食冰毒（甲基安非他命）習慣。

本月5日，法院認定凱利綁架與盜竊兒童罪成立，判處13年又6個月徒刑，刑滿11年才有假釋資格。

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