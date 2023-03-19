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    台上驚見性愛體位！克里斯小子空幹女粉絲 男友見狀氣炸分手

    克里斯小子近日在表演過程中對一名女粉絲做出空幹動作，害這名女粉被男友分手。（圖翻攝自抖音）

    克里斯小子近日在表演過程中對一名女粉絲做出空幹動作，害這名女粉被男友分手。（圖翻攝自抖音）

    2023/03/19 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國歌手「克里斯小子」（Chris Brown）近期在歐洲舉行巡迴演唱會，每場都會邀請女粉絲上台互動，沒想到此舉竟害一名女粉當場被男友提分手，消息曝光後引發網友熱議。

    本身是名抖音（Tiktok）網紅的達許（Dash），日前帶著女友去看克里斯小子在歐洲的巡迴演唱會。當克里斯小子演唱其熱門歌曲《Take You Down》時，達許的女友被邀上台一同互動演唱，只見克里斯小子唱到一半，突然跨坐在達許女友的腿上，做出模擬性交的空幹動作約4秒，達許女友則看起來相當開心，配合地撫摸克里斯小子的身體。

    達許將這一切都錄下，事後憤而對女友提出分手。影片在抖音上曝光後，吸引2000多萬人次觀看，不少網友表示「去看克里斯的演唱會最好是單身」、「如果是我女友被這樣對待我也會生氣」；但也有人認為達許小題大作，「這只是演唱會橋段而已，你女友看起來也不是真的想跟他回家」。

    @dashthelith Replying to @???? ♬ Collide （Sped Up Remix） - Justine Skye

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