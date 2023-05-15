時間點敏感？中市光復新村清晨大火 消防局：起火原因調查中

中市光復新村清晨發生大火，市議員江和樹質疑時間點敏感；消防局表示，起火原因由火調人員調查中。（記者蘇金鳳攝）

2023/05/15 22:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市霧峰光復新村今天清晨發生大火，市議員江和樹在市議會質詢表示，時間點就在國產署停止光復新村委託代管並採分街廓方式辦理標租，不再無償提供使用的收回前夕，時機點有沒有這麼巧？空屋還會發生火警，有沒有人為故意縱火的問題？這些都要去詳細調查清楚。

台中市政府消防局表示，今日獲報後隨即出動人車灌救並撲滅火勢，經查現場為無人居住的廢棄木造平房起火燃燒，無人傷亡、無財損，起火原因由火調人員調查中。

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觀旅局表示，光復新村發展涉及中央與地方不同單位共同推動，觀旅局將密切掌握相關規劃，進行資源搭配。目前台中市觀光公車151阿罩霧線以光復新村為核心，串聯921地震教育園區、霧峰酒莊、民生故事館、亞洲大學現代美術館、民主議政園區及霧峰林家等周邊觀光景點，未來將持續加強行銷。

市議員江和樹表示，霧峰光復新村今天突然失火，時間點就在國產署停止光復新村委託代管並採分街廓方式辦理標租，不再無償提供使用的收回前夕，時機點有沒有這麼巧？空屋還會發生火警，有沒有人為故意縱火的問題？這些都要去詳細調查清楚。

江和樹表示，光復新村是非常有特色的老眷村，這十幾年來不管是劇組拍攝、還是婚紗取景，也有許多美食、特色小店，觀光打卡聖地，也是發展文創、青創，辦理市集的好所在。

江和樹強調，發生這起空屋火災，讓人更加感受到歷史建築維護、保存的不易，更要防範天災、人為等因素的災害；希望市府能夠更加重視光復新村，設法活化閒置空間，並帶來更多的觀光人潮。

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