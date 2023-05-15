勉KRRT高雄繩索救援隊 陳其邁：經驗交流、搜救能力才是重點

高雄市長陳其邁慰勉下週將赴法參賽的高雄繩索救援隊，並在現場體驗繩索救人。（記者方志賢攝）

2023/05/15 17:39

〔記者方志賢／高雄報導〕高市消防隊員組成的「KRRT」高雄繩索救援隊，2019年曾奪得Grimpday國際繩索救援挑戰賽冠軍，受疫情影響停賽3年，5月21日比賽將重新登場，市長陳其邁今下午到楠梓訓練中心為參賽隊員加油打氣，強調不一定要拿冠軍，經驗交流、發揮搜救能力，才是重點。

GRIMPDAY為比利時消防隊員發起的繩索救援比賽，發展至今已達16屆，今年包含台灣、日本、比利時、美國、英國、加拿大等共超過15個國家參與，競賽隊伍共計22隊，今年參賽隊伍皆是近幾年名列前茅的隊伍，其中高雄的「KRRT」更是2019年的冠軍，今年5月21日至31日將在法國普羅旺斯登場。

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市長陳其邁、立委劉世芳及多名市議員今下午到消防局楠梓訓練中心慰勉參賽隊員，隊員也模擬斷橋沙洲受困，利用緊繃繩系統，架設T型救援系統，從空中下降，將受困民眾放入吊掛擔架，護送至安全處所。

陳其邁表示，2019年台灣曾拿到冠軍，這一次出國比賽參與、學習各種不同的情境，發揮整體搜救能力比較重要，不一定要拿冠軍，參與經驗的交流才是重點。

陳其邁也打趣地說，剛剛進來的時候劉世芳問他說等一下要不要爬爬看，他的回應是「大家爬的話我就爬，成功大家一起成功，同甘共苦。」

陳其邁強調，因應極端氣候，還有高雄的幅員面積遼闊，他舉例110年在茂林區的一個救援，瀑布高度80公尺，也是高市的特搜隊平常的訓練，能夠因應各種不同的狀況，平時做好準備，在救援的能量、支援，其實是非常重要。

高雄市長陳其邁慰勉下週將赴法參賽的高雄繩索救援隊，隊員現場示範繩索垂降。（記者方志賢攝）

高雄市長陳其邁慰勉下週將赴法參賽的高雄繩索救援隊。（記者方志賢攝）

隊員模擬斷橋沙洲受困，架設T型救援系統，從空中下降，將受困民眾放入吊掛擔架，護送至安全處所。（記者方志賢攝）

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