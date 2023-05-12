男子酒駕致死起訴 金門首宗國民法官法審理案件

金門地檢署主任檢察官劉建志說，未來檢察官會以「素人」法官理解的口語，透過影像、圖表等方式，還原案情事實，使國民法官充分理解案情。（記者吳正庭攝）

2023/05/12 13:54

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署偵辦張姓男子涉嫌酒駕致人於死案偵結起訴，主任檢察官劉建志表示，這將是金門第一件適用國民法官法審理的案件，未來檢察官將以「素人」法官理解的口語，並透過影像、圖表等方式，還原該案事實，使國民法官充分理解案情。

金門地檢署今年1月間偵辦發生於金寧鄉環島西路2段張姓男子酒駕致人於死案件，後續經承辦檢察官指揮金門縣警察局金城分局等單位持續蒐證後，認定張男涉犯刑法第185條之3第2項前段酒後駕車致人於死及第185條之4第1項後段肇事逃逸等罪嫌，11日偵查終結，依法提起公訴。

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金門地檢署主任檢察官劉建志表示，國民法官法於今年1月1日實施，前述案件屬該法第5條第1項第2款「故意犯罪因而發生死亡結果者」的案件類型，因此將是金門地區第一件適用國民法官法審理的案件。

劉建志說，未來檢察官配合新制進行證據開示、選任國民法官等程序，並協同辦案團隊於法庭提出相關事證，以「素人」法官理解的口語，透過影像、圖表等方式，還原該案事實，並針對被告各項量刑因子進行完整辯論，務使國民法官充分理解全案案情，做出正確的裁判，以期增進國民對於司法的理解及信賴，彰顯司法為民之理念。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

金門司法大廈一樓入口貼有宣導國民法官今年上路海報。（記者吳正庭攝）

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