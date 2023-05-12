為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄人妻當街開打！「巴蕊」腳踹「臭小三」 老公愣住不敢擋

    林女（左一）疑介入他人婚姻，被老婆當街追打。（記者黃佳琳翻攝）

    林女（左一）疑介入他人婚姻，被老婆當街追打。（記者黃佳琳翻攝）

    2023/05/12 13:38

    首次上稿 10:07
    更新時間 13:38

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市六合路深夜傳出民眾當街鬥毆，警方獲報到場，發現打架的竟是兩名年輕女子，經了解衝突過程，得知動手的陳女不滿從事八大經紀的丈夫宋男帶著「工作夥伴」到美容店消費，情緒失控直接當街「巴蕊」加腳踹，事主之一的宋男愣在一旁不敢阻擋，直到警方到場將受傷的林女送醫，才化解一場風波。

    警方指出，11日晚間，新興區六合一路上傳出民眾當街鬥毆，陳女（22歲）邊呼林女（21歲）巴掌邊大罵「臭小三」、「臭XX」，打到興起時再賞她一腳，林女被打到坐在地上摀著臉，而事主之一的宋男愣在一旁不敢阻擋，畫面被路過的民眾清楚拍下上傳網路。

    員警調查衝突原因，得知陳女疑似懷疑從事八大經紀的丈夫宋男（29歲）與工作上的「夥伴」，從事傳播妹的林女過從甚密，由於宋男會帶旗下小姐去固定的美容店整理妝容，陳女得知丈夫帶著林女到美容店消費時，與朋友莊女（23歲）一同來找先生和林女理論。

    陳女因情緒一時失控徒手攻擊林女，雙方在大馬路上演全武行，員警表示，畫面中雖然有10幾人圍著林女，但他們都是美髮員工或路人，動手的只有陳女一人，員警到場時雖已無衝突情形，仍將在場人全數帶回調查，再由員警陪同林女到鄰近醫院驗傷後，將陳女依傷害罪送辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    轎班圍毆黑衣男！北港朝天宮媽祖遶境爆衝突 7人送辦
    2023/05/10 08:48

    轎班圍毆黑衣男！北港朝天宮媽祖遶境爆衝突 7人送辦
    男糾眾談判抄掃把、旗桿痛毆對方 檢方起訴
    2023/04/08 12:05

    男糾眾談判抄掃把、旗桿痛毆對方 檢方起訴

    華友聯「ONE LIVE」-86特區生活新指標
    距派出所僅400公尺... 同志超商前接吻被砍 悲憤「沒做錯任何事」
    2023/03/04 10:26

    距派出所僅400公尺... 同志超商前接吻被砍 悲憤「沒做錯任何事」
    腳踏車行車糾紛！2阿伯當街開打 他抄酒瓶爆頭反被抓包酒駕…
    2022/12/01 18:46

    腳踏車行車糾紛！2阿伯當街開打 他抄酒瓶爆頭反被抓包酒駕…
    抱怨室友偷吃雞排被聽到 高中生爆衝突濺血
    2022/10/19 18:38

    抱怨室友偷吃雞排被聽到 高中生爆衝突濺血
    校園當擂台…高中生互毆同學圍觀起鬨 校方回應了
    2022/10/11 23:37

    校園當擂台…高中生互毆同學圍觀起鬨 校方回應了
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播