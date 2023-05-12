高雄人妻當街開打！「巴蕊」腳踹「臭小三」 老公愣住不敢擋

林女（左一）疑介入他人婚姻，被老婆當街追打。（記者黃佳琳翻攝）

2023/05/12 13:38

首次上稿 10:07

更新時間 13:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市六合路深夜傳出民眾當街鬥毆，警方獲報到場，發現打架的竟是兩名年輕女子，經了解衝突過程，得知動手的陳女不滿從事八大經紀的丈夫宋男帶著「工作夥伴」到美容店消費，情緒失控直接當街「巴蕊」加腳踹，事主之一的宋男愣在一旁不敢阻擋，直到警方到場將受傷的林女送醫，才化解一場風波。

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警方指出，11日晚間，新興區六合一路上傳出民眾當街鬥毆，陳女（22歲）邊呼林女（21歲）巴掌邊大罵「臭小三」、「臭XX」，打到興起時再賞她一腳，林女被打到坐在地上摀著臉，而事主之一的宋男愣在一旁不敢阻擋，畫面被路過的民眾清楚拍下上傳網路。

員警調查衝突原因，得知陳女疑似懷疑從事八大經紀的丈夫宋男（29歲）與工作上的「夥伴」，從事傳播妹的林女過從甚密，由於宋男會帶旗下小姐去固定的美容店整理妝容，陳女得知丈夫帶著林女到美容店消費時，與朋友莊女（23歲）一同來找先生和林女理論。

陳女因情緒一時失控徒手攻擊林女，雙方在大馬路上演全武行，員警表示，畫面中雖然有10幾人圍著林女，但他們都是美髮員工或路人，動手的只有陳女一人，員警到場時雖已無衝突情形，仍將在場人全數帶回調查，再由員警陪同林女到鄰近醫院驗傷後，將陳女依傷害罪送辦。

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