人夫被越南妹喊「老公」未糾正 法官：已侵害配偶權

法院勘驗照片，兩人有搭肩、環抱等肢體親密接觸，已足彰顯非一般朋友正常之交往。（情境照）

2023/05/12 07:11

〔記者蔡清華／高雄報導〕已婚周姓人夫在小吃部結識越南妹「小月」，周妻懷疑兩人關係曖昧，還發現兩人曾出遊，以「老公」喊周男，在聚餐時被「小月」的姐妹淘叫「姊夫」，15年婚姻因而破裂，怒告求償2百萬元，法院審理認為被妻子以外之人喊「老公」未糾正，已逾男女交往分際侵害配偶權，判被告應賠15萬元。可上訴。

楊姓人妻主張，丈夫周男與越南女子「小月」，逾越男女分際之不正常交往行為，已侵害配偶法益，造成她精神痛苦不堪，向兩人提告求償2百萬元。

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她指控，去年4月間「小月」在LINE對話中稱周「老公」，兩人共同出遊期間拍攝摟肩搭背照片，以及在一場聚餐活動中，多位「小月」友人，向周男敬酒時，直接稱他為「姊夫」，周、楊15年婚姻關係出現嚴重的裂痕，今年2月間正式簽字離婚。

被告辯稱，由於「小月」曾在小吃部上班，對於較熟識之常客都喜歡以「老公」稱呼，是經營客人的一種方式，兩人出遊並非單獨旅遊，小吃部的員工比較愛開玩笑，因與周男熟識，所以才會稱他為「姊夫」。

橋頭地院審理認為，一般社會通念中，「老公」是丈夫或交往中之男朋友之親密暱稱，身為有配偶之人，被以此稱呼時應予以糾正，但周男卻坦然受之而未糾正，顯已逾越朋友一般社交行為之不正常往來。周被稱「姊夫」未糾正，也是相同的道理。

勘驗兩人與友人出遊的照片，兩人有搭肩、環抱等肢體親密接觸，已足彰顯非一般朋友正常之交往。判被告兩人應賠償原告15萬元。

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