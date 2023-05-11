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    內湖私托爆虐童多人受害 北市開罰102萬元勒令停辦1年

    台北市內湖區連鎖系列私立托嬰中心爆出多起不當對待幼童，幼童身體有多處瘀傷。（洪婉臻辦公室提供）

    台北市內湖區連鎖系列私立托嬰中心爆出多起不當對待幼童，幼童身體有多處瘀傷。（洪婉臻辦公室提供）

    2023/05/11 18:22

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市內湖某連鎖私立托嬰中心日前爆出多起不當對待幼童，事後更被發現有多位受害者，台北市社會局今已完成調查，認為托嬰中心管理不善，妨害兒童身心健康，依違反兒童及少年福利與權益保障法裁處法定最高罰鍰60萬元，並勒令停辦1年；由於機構無法在期限內完整繳交監視器畫面，另被裁罰42萬元罰鍰。

    台北市議員洪婉臻日前與家長開記者會指控托嬰機構虐童，有家長控訴孩童尿布下有大片瘀血、身體也有瘀傷，學校卻稱是舊傷。另名家長則說，起初不知道孩童受虐，其他家長的委任律師查看影片時才發現另有受害者，陸續發現第三、第四位受害者。

    社會局今天表示，調查發現托嬰中心管理不善，造成多位幼童受到拉扯、搖晃及大力抱摔，對幼童身心發展造成不利影響，妨害兒童身心健康，已違反兒少法第83條，社會局9日裁處60萬元，並勒令停辦1年。托嬰中心在限改後仍未在期限內完整繳交監視器畫面，嚴重妨礙社會局兒保案件調查，社會局5月2日針對遲交監視器開罰；5日再祭出最重30萬元裁罰，前後共開罰42萬元。

    社會局也針對涉案的托育人員懲處，第一波已針對2名托育人員裁處罰鍰及公布姓名，現在也針對第3位托育人員裁罰15萬元並依法公布姓名。3名托育人員已停職接受調查，裁罰後至少5年不得擔任托育人員。

    由於機構勒令停業後幼童轉換機構須一定時間，社會局將搭配準公共托育補助緩衝期後啟動勒令停業，並加強停業前之托育服務品質管控，每周會訪視與查核，確保照顧品質。社會局也啟動關懷機制，針對各家庭指派專人服務，傾聽了解轉托期待與需求，近日將召集就托家長說明相關托育補助規定、提供鄰近托嬰機構、居家托育人員及幼兒園的資源，供家長參考。

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