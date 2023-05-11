最高院院長退休前喊話增補員額 吳燦：司法院「不要斤斤計較」

最高法院院長吳燦，將在5月底退休。（記者張文川攝）

2023/05/11 18:36

〔記者張文川／台北報導〕最高法院院長吳燦將於5月底退休，今午他與媒體茶敘時表示，他任內於2021年1月廢除最高院長年來的「限量分案」制度，上訴案件隨到隨分，法官收案量與工作量激增，法官成為賣肝的工作，他直言限量分案其實對最高院法官工作量而言是比較合理的分案制度，「大法官釋憲的健康權，好像對我們不適用」，希望司法院增補員額「不要斤斤計較」，他強調「最高法院能好，司法才會好」。

吳燦指出，擔任最高院長3年2個月以來，點點滴滴在心頭，自嘲「如同誤入叢林的小白兔」，最高院資源很少，資源都在司法院手上，全台湧入最高院的案件量源源不絕，希望司法院正視最高院的困境，增補最高院員額「不要斤斤計較」，籲有權力決定的機關，就要多加審慎注意。

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吳燦於2020年4月1日接任最高院院長，任內最重大的改革，包括廢除法官限量分案制度，創立全球僅見的民事三審移付調解制度，並增加審判量能、提高結案績效，落實公開審判原則。

吳燦說，為了清理積案、確保當事人訴訟權益、促進司法效率，及提升人民對司法的信賴，最高院於2021年元旦廢除限量分案，將存科案件全部分出，全院法官也願意共同承擔沉重的案件負荷，上班日晚間經過最高法院，窗內往往是燈火通明，法官都在加班。

吳燦期望司法院能建立合理的訴訟制度，讓法官能有合理的辦案量，人民也能得到品質更良好的裁判。

最高院統計，廢除限量分案後，最高院的年度終結案件數從2015年的1萬1340件，提高至2021年的1萬7740件，刑庭法官平均每月結案數，從13.6件增至19.8件，平均結案天數從2018年的121天，降至去年的62天。

民事法官同時期也從每月平均結案20.3件，增加至22.3件，結案天數更是從202天，大幅降至122天；經全體法官努力，刑民事未結案件數，從2019年最高峰的7801件，降至去年的3204件，減少將近6成。

但上訴送至最高院的案件量源源不絕，民刑事新收案件從2015年的1萬2085件，激增至2020年的1萬6418件，增幅達36%，且案件類型越趨複雜，且面臨訴訟制度變革、法律修正而衍生新的法律爭議，使得法官須花費更多精力與心思研究案件。

最高院法官會議也在吳燦任內，找到「民事調解三審比照二審」的法源依據，通過實施民事三審移付調解制度，於2021年3月1日施行，2年多來已調解成立90件，還有不少於調解後撤告或撤回上訴，其中不乏纏訟多年、標的金額上億元者，創造各退一步的雙贏結局。

吳燦說，其中包括纏訟7年的台新金控與財政部的彰化銀行經營權之爭，於去年8月調解成立，圓滿落幕。吳燦透露，事後他曾問彰銀案承辦法官，若調解未成，打算如何判？答案是「發回更審」，訴訟恐又得再拖幾年。

最高法院院長吳燦，將在5月底退休。（記者張文川攝）

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