林秉樞施暴案開庭 高嘉瑜律師：他是恐嚇、毆打女友「慣犯」

高院今再度開庭審理林秉樞被控毆打立委高嘉瑜等案，林庭後低調不受訪離去。（資料照）

2023/05/11 13:54

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜指控遭前男友林秉樞暴力毆打、偷拍私密照等案，新北地院依強制罪、妨害秘密等8罪判刑2年10月，其中傷害罪判刑8月，不得易科罰金，上訴後，高等法院今天再度開庭，以不公開審理方式進行，林秉樞不受訪，庭後，被害人高嘉瑜透過辯護律師王怡茹指出，林秉樞不僅毆打、恐嚇高嘉榆，從今年４月新北地檢署起訴指控林對前女友打耳光、逼下跪並脫光衣服道歉等犯行，可見林是毆打女友的「慣犯」，應付出應有的代價。

高院今年3月30日首度庭訊後，立委高嘉瑜委任律師王怡茹轉述高嘉瑜看法指出，林秉樞涉嫌對她犯下私行拘禁罪，但一審卻判無罪，盼高院還還她一個公道，此外，高嘉瑜也認為，被害人不止她一人，為了替怕遭報復而不敢提告的被害人，高因此提起上訴，希望以後不要有其他女子受害，盼高院應重判林。

請繼續往下閱讀...

高院今上午9時30分再度開庭，仍採不公開審理。庭前，高檢署檢察官陳嘉玲帶著2位學習司法官進入法庭準備旁聽，基於禮貌，陳嘉玲詢問林秉樞的律師，是否同意2位實習司法官旁聽，但林秉樞方面不同意，因此2位實習司法官以失望表情離開法庭，檢察官陳嘉玲並以好奇口吻詢問媒體，林秉樞案在一審均已大幅報導，還有新聞性而有報導必要嗎？但媒體仍守候法庭外等候採訪，庭畢，林秉樞快步離去未受訪。

王怡茹律師轉述高嘉瑜看法指出，新北地檢署今年４月份，有另外針對林秉樞對前女友涉強制罪而起訴，即可印證之前主張受害者不止一人。

王怡茹強調，林秉樞毆打前女友高嘉瑜，不是初犯，林先前在2020年3月就對前女友做出暴力恐嚇的方式，然後搶奪她的手機，讓她無法求救的行為，新北地檢署才於上個月另行起訴林秉樞；對照林後來在2011年對高嘉瑜的犯行，可看出是「完全相同的」，可以證明林秉樞慣性使用暴力恐嚇，來對待親密關係中的女性，因此林秉樞應該要為其犯行付出應有的代價。

檢警調查，前年9月，林秉樞趁與高嘉瑜視訊時，以手機偷拍她的9張私密照，隔月因懷疑高與前男友馬文鈺聯絡，指示秘書到總統蔡英文、副總統賴清德及諸多立委的臉書留言誹謗高：「與已婚人夫上床」，或趁她上節目時以「斗內」方式恫嚇：「妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？」等。

前年11月11日晚間，林在新北市板橋區馥都飯店房內，藉口高嘉瑜幫忙買藥不用心，反覆把她的包包丟到房外走道，並逼她下跪交出手機，再命她脫光衣物、動手施暴，更強迫她簽下指控馬文鈺竊取公帑的紙條，甚至冒用高的名義在臉書及LINE群組發言。

同月24日，林得知賴清德不會參與其母告別式，竟當眾扯掉高的帽子與口罩，拉扯頭髮逼她在靈堂前下跪磕頭道歉。同月29日，林得知週刊將報導此事又恫嚇高：「我死，妳也會死」；全案於同月30日曝光後，檢警火速拘提林秉樞並查扣隨身碟等證物並聲押禁見獲准。

去年1月，新北檢方依傷害、強制、私刑拘禁、恐嚇、妨害名譽、偽造文書、妨害秘密及妨害電腦使用罪嫌起訴林秉樞，並請求從重量刑。去年7月，新北地院認定林已無羈押必要，裁定林以80萬元交保候傳，去年9月30日，將林判刑2年10月，傷害罪部份判刑10月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法