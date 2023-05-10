5/10 今彩539頭獎開出4注！600萬獎落台北、彰化、台南、花蓮

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/05/10 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月10日）開獎的第112000111期今彩539頭獎開出4注，由台北市大安區羅斯福路三段335號「容民藝品行」、彰化縣員林市忠孝里員水路二段388巷5號1樓「彩富彩券行」、台南市安南區溪墘里海佃路一段332號1樓「好彩頭電腦彩券行」、花蓮縣花蓮市民享里府前路636號1樓「神機妙算投注站」開出；第112000111期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000111期雙贏彩中獎號碼為「06、08、10、11、15、16、18、19、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得10萬元；參獎共112注中獎，每注可得500元；肆獎共1443注中獎，每注可得100元。

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第112000111期今彩539中獎號碼為「11、12、25、31、37」，頭獎共4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共311注中獎，每注可得2萬元；參獎共9157注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬222注中獎，每注可得50元。

第112000111期39樂合彩中獎號碼為「11、12、25、31、37」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共430注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5177注中獎，每注可得1125元。

第112000111期3星彩中獎號碼為「546」，正彩共25注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000111期4星彩中獎號碼為「2886」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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