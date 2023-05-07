強化打擊科技犯罪 刑事局採證導入區塊鏈鞏固證據力

刑事局建置「警政數位證物鏈」比起以往大幅強化證據力鞏固。（記者姚岳宏翻攝）

2023/05/07 14:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕為提升第一線員警打擊犯罪能量，尤其針對詐欺、洗錢、駭客等科技犯罪數位鑑識蒐證，刑事警察局主動開發第三代「CIB-Triage III」現場採證工具，除整合手機、電腦、雲端等多項採證功能，更加入模組化、智能化勘察採證程序；同時為防止證物遭到汙染、竄改及日後法院面臨證據能力等挑戰，刑事局更以區塊鏈新創科技具「去中心化」、「不可篡改性」以及「可追溯性」等特性，作為證據保全與驗真工具。

刑事局去年開始投入區塊鏈技術研究，今年已順利建置「警政數位證物鏈」，讓執法單位在第一現場即可透過數位簽章等技術將數位證據驗證資訊上傳區塊鏈，並配合近期法務部、司法院推動的司法聯盟鏈，能有效解決警、檢、院等針對雲端證物於法庭上的驗真性、一致性等問題，也強化司法訴訟之公正性、保障民眾法律上之權益。

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目前刑事局推動的警政區塊鏈系統，是採用超級帳本（Hyperledger Fabric）技術，率先與台北市、新北市警局等機關建立節點，透過將數位證物以SHA-256雜湊值運算，自動運算出雜湊值，將採證時間以及其他資訊寫入警政數位證物鏈。

另外也以自動化存證流程，減少人工介入可能，目前實測可有效節省現場採證超過90%以上時間，而且日後當證物進入法庭時，透過驗證程序可立即確認證數位證物是否遭到竄改，無須再傳喚採證人員出庭作證，堪稱我國司法史上首創之「數位證人」。

刑事局為所有執法單位建立使用區塊鏈技術，納入數位鑑識監督鏈（Chain of Custody，簡稱CoC）流程，同時可透過警政數位證物鏈與司法聯盟鏈結合，強化司法機關證據力，未來透過產官學研領域加入或引入民間公證機制，將會讓數位證據保全與程序更臻完善。

警方設立私有鏈只要建置好硬體，可儲存至少420億筆資料。（記者姚岳宏翻攝）

警方配合近期法務部、司法院推動的司法聯盟鏈，能有效解決警、檢、院等針對雲端證物於法庭上的驗真性、一致性等問題。（記者姚岳宏翻攝）

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