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    酒駕害了自己！特斯拉台中台74線自撞 2男拋飛身亡

    這輛特斯拉電動車7日清晨行經台中市台74線快速公路西屯段匝道口，突失控自撞分隔島，當場解體、面目全非，車上2名年輕男子拋飛車外身亡，經抽血檢驗，兩人體內酒精含量均嚴重超標，尚待釐清何人為駕駛。（擷自記者爆料網）

    這輛特斯拉電動車7日清晨行經台中市台74線快速公路西屯段匝道口，突失控自撞分隔島，當場解體、面目全非，車上2名年輕男子拋飛車外身亡，經抽血檢驗，兩人體內酒精含量均嚴重超標，尚待釐清何人為駕駛。（擷自記者爆料網）

    2023/05/07 10:23

    〔記者許國楨／台中報導〕酒駕殞命！1輛特斯拉電動車今天（7日）清晨行經台中市台74線快速公路西屯段匝道口，突失控自撞分隔島，因撞擊力道猛烈，特斯拉當場解體成一堆廢鐵，車上2名年輕男子也拋飛到車外，消防人員獲報趕抵時，兩人均已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。

    這起死亡車禍發生在今天清晨5時48分，一輛新車要價二百多萬元的白色特斯拉電動車沿台74線往北屯區方向行駛，行經東向14.6K的西屯區匝道口時，突因不明原因失控，整輛車自撞分隔島的水泥護欄，因撞擊力道強大，特斯拉瞬間解體面目全非，變成一堆廢鐵，從外觀已看不出車形。

    此外，汽車零件也噴到對向車道，顯見碰撞力道之大，消防局獲報派遣西屯及水湳等分隊出動4車11人趕往，只見兩名男子已被拋飛到路旁，且均已無生命跡象，經緊急送醫經搶救仍宣告不治。

    經查，兩名死者是分別24歲、25歲的洪姓及楊姓男子，經抽血換算酒測值均嚴重超標，但因車子已解體，到底誰是駕駛仍需釐清，至於事故發生原因也將進一步鑑定。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    這輛特斯拉電動車7日清晨行經台中市台74線快速公路西屯段匝道口，突失控自撞分隔島，當場解體、面目全非，車上2名年輕男子拋飛車外身亡，經抽血檢驗，兩人體內酒精含量均嚴重超標，尚待釐清何人為駕駛。（擷自記者爆料網）

    這輛特斯拉電動車7日清晨行經台中市台74線快速公路西屯段匝道口，突失控自撞分隔島，當場解體、面目全非，車上2名年輕男子拋飛車外身亡，經抽血檢驗，兩人體內酒精含量均嚴重超標，尚待釐清何人為駕駛。（擷自記者爆料網）

    這輛特斯拉電動車7日清晨行經台中市台74線快速公路西屯段匝道口，突失控自撞分隔島，當場解體成一堆廢鐵，車上2名年輕男子拋飛車外身亡，經抽血檢驗，兩人體內酒精含量均嚴重超標，尚待釐清何人為駕駛。（擷自記者爆料網）

    這輛特斯拉電動車7日清晨行經台中市台74線快速公路西屯段匝道口，突失控自撞分隔島，當場解體成一堆廢鐵，車上2名年輕男子拋飛車外身亡，經抽血檢驗，兩人體內酒精含量均嚴重超標，尚待釐清何人為駕駛。（擷自記者爆料網）

    這輛特斯拉電動車7日清晨行經台中市台74線快速公路西屯段匝道口，突失控自撞分隔島，當場解體成一堆廢鐵，車上2名年輕男子拋飛車外身亡，經抽血檢驗，兩人體內酒精含量均嚴重超標，尚待釐清何人為駕駛。（擷自記者爆料網）

    這輛特斯拉電動車7日清晨行經台中市台74線快速公路西屯段匝道口，突失控自撞分隔島，當場解體成一堆廢鐵，車上2名年輕男子拋飛車外身亡，經抽血檢驗，兩人體內酒精含量均嚴重超標，尚待釐清何人為駕駛。（擷自記者爆料網）

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