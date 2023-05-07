驚嚇片！ 水泥預拌車逆向超車 差點撞上騎士和5歲女童

一輛水泥預拌車前天下午行經太平區光興路時，違規跨越雙黃線逆向超車，差點就撞上對向的騎士和車上5歲女童。（江和樹提供）

2023/05/07 09:41

〔記者陳建志／台中報導〕台中一位民眾5日下午騎車載著5歲的小孩行經太平區光興路，一輛水泥預拌車違規跨越雙黃線逆向超車，差點就撞上騎士和車上的小孩，讓兩人都嚇出一身冷汗，爸爸脫口而出「三字經」，女兒也說：「嚇死我了！」，民眾黨台中市議員江和樹接獲民政陳情，痛批根本不顧對向騎士的安危，真的很惡劣，希望警方能加強執法。

這名騎士是前天下午3點54分，騎車行經太平區光興路1050號前時，對向一台水泥預拌車，竟跨越雙黃線逆向超越另一台貨車，迎面疾駛而來，簡直把馬路當競技場差點就撞上騎士，還有車上的5歲女童，讓女童嚇到脫口而出「嚇死我了！」。

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江和樹表示，該路段經常有大型車輛行駛，重車與其他用路人爭道，稍有不慎就容易發生危險，且惡意超車更容易發生交通事故，呼籲重車駕駛遵守交通安全，也希望警方能加強執法，維護交通安全。

太平分局警方表示，目前尚未接獲報案或檢舉，將根據影片內容事實查證後，主動依道路交通管理處罰條例規定製單舉發。違規超車可處罰新台幣1200至2400元的罰鍰，跨越雙黃線部分，則可處新台幣600至1800元罰鍰。

警方並呼籲汽機車駕駛應遵守交通安全規則，切勿因一時貪快，以維護自己及他人的交通安全。

一輛水泥預拌車前天下午行經太平區光興路時，違規跨越雙黃線逆向超車，差點就撞上對向的騎士和車上5歲女童。（江和樹提供）

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