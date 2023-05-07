北港朝天宮迎媽祖5/8重磅登場 警方動員上千人次應變

為防範陣頭鬥毆案件發生，警方也與地方各宮廟管理人員、民間團體及地方人士溝通與意見交流，並與在地廟宇簽訂「約制書」。（北港分局提供）

2023/05/07 08:06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」5月8日登場，重頭戲是犁炮、炸轎，今年有25處贊炮場，北港警分局、北港消防分隊邀集各炮場負責人召開炮場安全會議，希望能達到約制效果，確保公共安全，北港分局表示，5天活動將動員上千人次警力及民力。

北港警分局指出，北港犁炮是國內三大炮典之一，也是遶境活動的重頭戲，今年申請設置贊炮場共有25處，在遶境神轎經過時會準備大量鞭炮，迎接媽祖鑾轎，鑑於過去曾發生炮場火災意外，由消防局邀集相關單位及炮場負責人共同防範爆竹煙火傷害、火災等公安意外發生，希望能達到約制效果，讓今年遶境的炮贊禮獻能順利圓滿畫下句點。

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另為防範陣頭鬥毆案件發生，警方也與地方各宮廟管理人員、民間團體及地方人士溝通與意見交流，並與在地廟宇簽訂「約制書」，希望各宮廟陣頭保持理性歡慶媽祖聖誕， 改善民眾對陣頭遶境負面觀感。

北港分局強調，這次迎媽祖活動將派出警力、民力約1000人次，活動開始時引導遶境隊伍進行與指揮交通秩序，並分區部署緊急應變小組，以備活動期間遇有打群架或其他衝突事件時能立即壓制、蒐證、依法送辦，防止活動期間內一切違法事件發生。

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