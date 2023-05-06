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    中國簡體字「膠原蛋白」外包裝魚目混珠 警破藏身民宅毒品分裝場

    警方在床下找到大量毒品。（記者徐聖倫翻攝）（記者徐聖倫攝）

    警方在床下找到大量毒品。（記者徐聖倫翻攝）（記者徐聖倫攝）

    2023/05/06 15:54

    〔記者徐聖倫／新北報導〕33歲許姓男子與妻子在新北市三重租屋，利用民宅當成毒品分裝據點，為了掩人耳目，毒咖啡外包裝竟還寫上「膠原蛋白」4個大字，企圖魚目混珠，三重警分局接獲線報於前日下午前往查緝，果然在屋內搜出各式毒品，同時將許男夫婦逮捕。

    據了解，許男有多起毒品前科，正經事不做老做販賣毒品勾當，多次進出警局。一年前許男夫婦在三重區仁興街租下一處民宅，這次他把毒品分裝場隱身民宅內，自以為這樣就能躲過警方法眼，殊不知仍遭警方掌握，法網難逃。

    警方接獲線報經過月餘蒐證，申請搜索票於4日下午前往仁興街民宅外埋伏，順利等到正要出門的許男，警方一擁而上將許男壓制，起初許男還以為遭到仇家埋伏不斷抵抗，直到警方亮出身分，許男才知道糗大了，只能乖乖配合。

    警方進入許男夫婦租屋處，在臥房床下、衣櫃抽屜等地方仔細搜索，扣回大量K他命、1480顆一粒眠，以及1691包印有「膠原蛋白」中國簡體字包裝袋，另還有封口機、摺疊刀等證物，並將許男夫婦帶回問訊。

    許男向警方供稱，膠原蛋白包裝袋確實是用來當作毒咖啡包的偽裝，承認犯行。警詢後，依毒品罪嫌，將許男夫婦移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在抽屜搜出中國簡體字「膠原蛋白」外包裝。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在抽屜搜出中國簡體字「膠原蛋白」外包裝。（記者徐聖倫翻攝）

    許姓男子利用中國簡體字「膠原蛋白」外包裝當成毒咖啡包裝，企圖魚目混珠。（記者徐聖倫翻攝）

    許姓男子利用中國簡體字「膠原蛋白」外包裝當成毒咖啡包裝，企圖魚目混珠。（記者徐聖倫翻攝）

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