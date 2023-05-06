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    「阿兜仔」騎自行車誤闖草埔森永隧道 用路駕駛赫見心驚驚

    「阿兜仔」自行車騎土誤闖草埔森永隧道，好心用路人駕駛一路尾隨護送。（鄭偉志提供）

    「阿兜仔」自行車騎土誤闖草埔森永隧道，好心用路人駕駛一路尾隨護送。（鄭偉志提供）

    2023/05/06 13:09

    〔記者陳賢義／台東報導〕1名全副武騎乘自行車的「阿兜仔」誤闖草埔森永隧道，不論行控中心如何廣播，這名外國車友仍舊勇往直前的向前行，嚇壞途經用路駕駛；省道車水馬龍如虎口，有好心駕駛一路亮閃雙黃燈護送，結束這場驚險之旅，警方表示，該名自行車騎士已違反道路交通管理規則第74條規定，處300元以上、1200元以下罰鍰。

    「啥咪！怎麼會有自行車？」老家在台東、現遷居高雄的鄭姓男子，今早開車回高雄，行經草埔森永隧道，一入隧道就發現1輛自行車誤闖，且以時速3、40的速度向北前進；眼見隧道裡車輛南北往返穿梭，鄭男擔心這名全身包緊緊、難辨男女的自行車友被擦撞，趕緊開啟雙黃燈，尾隨在後慢速保護，途中行控中心接連3聲廣播叫喚停車，但這名騎士彷彿「鴨聽雷」的毫無所動，直至騎至出口被攔下，才知代誌大條了。

    草埔森永隧道位於台東、屏東2縣交界，貫穿中央山脈，為台9線南迴公路拓寬改善後續計畫中的唯二隧道路段，全長4617公尺，縮短2縣約半個鐘頭路程，2019年12月23日連同安朔高架橋一同開通，為全台第5長公路隧道。

    大武警分局表示，草埔森永隧道路段經大武工務段公告禁行慢車、行人、白牌機車及載運危險物品車輛，該名自行車騎士已違反道路交通管理規則第74條之規定，處300元以上、1200元以下罰鍰。呼籲用路人行經草埔森永路段，如為行人或騎乘慢車、白牌機車及載運危險物品車輛，改走台9戊線，維護交通安全。

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