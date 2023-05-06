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    為了敘獎不擇手段！苗栗警偽造文書被判刑 又被降級

    懲戒法院判戴員降一級改敘。（記者吳政峰攝）

    懲戒法院判戴員降一級改敘。（記者吳政峰攝）

    2023/05/06 12:38

    〔記者吳政峰／台北報導〕苗栗縣警局一名戴姓警員，2019年到2021年間為了敘獎，竟多次偽造不實資料，假冒自己有參加託播宣導活動；此外，在同事查獲的一起公共危險案件上，他還於「查獲員警」欄擅自蓋上自己職名章。苗栗地院依偽造文書罪判戴員2年刑，緩刑3年，懲戒法院日前再判他降一級改敘。

    判決指出，戴員2019年11月至12月間，未至南和國中、南和國小、福興國小、飛牛牧場進行託播宣導，竟偽造跑馬燈照片、飛牛牧場電視牆照片，登載於自己製作的職務文件上，記載不實的託播時間、内容、次數等，並使不知情的飛牛牧場人員蓋用「飛牛牧場及圖」戳記。戴員再加蓋職名章，持以向分局陳報敘獎。2019年到2021年間，戴員多次用此種手法騙取敘獎得逞。

    未料戴員得寸進尺，竟把歪腦筋動到同事頭上，2021年間見同事查獲一起酒駕案，竟擅自在該案的「刑案呈報單」上「查獲員警」欄位下方，加蓋自己職名章，以表示有實際參與偵辦該案。

    而後分局在檢核時，發現異狀，向前追查赫見戴員用此手法詐獎多年，立刻依偽造文書罪函請苗栗地檢署偵查起訴，苗栗地院去年判刑2年，諭知緩刑3年，內政部再將全案移請懲戒法院審理。

    懲戒法院指出，戴員除犯刑事法律外，並有違公務員服務法第6條、第8條「公務員應誠信及執行職務應力求切實」之旨，屬公務員懲戒法第2條第1款違法行為，足生損害於公文書的正確性，且戕害政府機關信譽及公務員形象，為維護公務紀律，自有懲戒必要。

    懲戒法院認為，本案事證明確，審酌戴員身為警察人員，卻意圖掩飾其未能認真負責確實依法履行職務，偽造及變造公文書，致損及警察機關內部於統計政策宣導成效等資料正確性，考量其於偵審中坦承不諱，日前判處降一級改敘，可上訴。

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