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摸魚被抓包…天兵警隔天「補開罰單」 瞎掰去取締違規

新北地院依偽造文書罪判廖姓警員有期徒刑1年6月。（記者陳慰慈攝）

新北地院依偽造文書罪判廖姓警員有期徒刑1年6月。（記者陳慰慈攝）

2020-01-30 20:44:26

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市海山警分局前廖姓警員執行防制車手守望勤務時，擅離職守被督察組巡官發現，為掩飾上班摸魚行為，廖員竟不實填寫民眾遭取締違規的車輛罰單，佯稱當日因去開單才不在守望崗位上，希望巡官能幫他向上級求情，新北地院日前依偽造文書罪判他有期徒刑1年6月，可上訴。

判決指出，前年12月5日中午12時至下午2時，廖員負責在新北市一間銀行執行防制車手的守望勤務，當日下午1時許，海山分局督察組黃姓巡官前往銀行督導，卻遍尋不到廖員蹤影，認為他擅離職守，返回海山分局後，便向督察組組長報告並撰寫督導報告，建議給予廖員申誡處分。

廖員得知違紀情事遭督察得知後，為求督察組從輕發落，翌日執行取締違規勤務期間，騎乘警用機車行經新北市板橋區民生路三段與溪頭街口附近，見林姓、黃姓建材行司機駕駛的大貨車車牌污穢，因此開單告發，卻在罰單上不實填寫違規時間、地點，分別是「2018年12月4日8時30分」、違規地點為「漢生文化」，以及「2018 年12月5日13時20分」、違規地點「民生文化」。

開完罰單的當日下午，廖員便向黃姓巡官佯稱，5日不在崗哨上是因前往民生路與文化路口開罰單，央請巡官代為向督察組組長解釋原因，並出示他使用手機拍攝的舉發通知單照片，督察組調閱監視器畫面揭穿謊言，將廖員送辦。

審理時，廖員辯稱是依駕駛陳述的路線來填寫違規地點，時間寫錯是因誤植。

但辯詞卻遭被取締開單的兩名大貨車司機打臉，認為遭舉發的違規時間、地點被不實登載；監視器畫面也證明廖員是在6日開立罰單，並非5日，法官認為，廖員執勤時擅離職守，因遭督察單位督導發現，竟再利用其執行取締違規勤務時，填製不實違規時間、地點舉發通知單，企圖以此魚目混珠，謊騙督察單位勿究其擅離職守責任，犯後仍然飾詞，態度不佳，因此判刑1年6月。

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